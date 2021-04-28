А. Манойло: С Тихановским велась постоянная работа западных спецслужб

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Госпереворот в Беларуси готовился еще задолго до выборов. Прикрываясь красивой вывеской "Страна для жизни", радикальное меньшинство не брезговало ничем.

Что на самом деле скрывалось за якобы праведными намерениями оппозиционного меньшинства, рассуждает известный российский политолог Андрей Манойло.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия): Что касается огромного количества YouTube-каналов и всех остальных, то здесь им важно было показать массовость. Как показать, что на самом деле не маленькая кучка маргиналов против, а против какой-то глубинный народ? Надо создать иллюзию того, что недовольство на самом деле зреет и оно где-то внутри. И вот эту иллюзию создает большое количество оппозиционных групп, YouTube-каналов, каналов в Tik Tok и всех остальных. Такие люди, как Тихановский и его супруга, это не просто блогеры с улицы какие-нибудь, это как раз тот контингент, который берется на заметку иностранными спецслужбами, и с этим контингентом выстраивается постоянная планомерная работа. Именно на них в подобных попытках организации госпереворотов иностранные специальные службы делают ставку, поэтому ничего удивительного, что эта агентура всплыла в нужный момент и стала играть ту роль, которую ей указали.