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Сергей Шпарло об акцентах новой чернобыльской госпрограммы

29.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За время независимости в Беларуси реализованы 5 госпрограмм по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Каждый этап показал, что все делаем правильно - пострадавшие районы преображаются. В этом году приняли шестую. 

Так, на реализацию поставленных задач направлен 1 млрд долларов. К слову, за все время эта сумма составила 19 млрд долларов. Задача - устойчивое социально-экономическое развитие и возрождение земель.

За счет средств республиканского  бюджета за последние годы выполнены проекты, которые обеспечили создание новых, а также модернизацию действующих производств, внедрение современных технологий и привлечение инвесторов, развитие  инфраструктуры и туристического потенциала. Об акцентах  новой чернобыльской госпрограммы в нашем интервью с директором Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС  Сергеем Шпарло (видео).

 
 
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За время независимости в Беларуси реализованы 5 госпрограмм по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Каждый этап показал, что все делаем правильно -...
 
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