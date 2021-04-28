Парламентские слушания: территориальная целостность и народное единство Беларуси

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29 апреля в Палате представителей пройдут парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР. Напомним, продолжается голосование по выбору даты государственного праздника - Дня народного единства. Среди вариантов - 17 сентября. Дата символизирует воссоединение белорусского народа Западной Беларуси с БССР. Это событие завершило процесс территориальной и этнической консолидации белорусской нации. На протяжении 1940-х годов различные политические силы пытались всячески противодействовать процессу воссоединения белорусов. В ходе слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.