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Суд в Пинске оправдал мужчину, который припугнул собаку электрошокером

29.04.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Пинске оправдал мужчину, которого судили за жестокое обращение с собакой. По словам хозяйки пса, он применил к животному электрошокер. Ответчик эти обвинения отвергал, пишет «Медиа-Полесья».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пинчанка рассказала о том, что прогулка сына с собакой по кличке Нолан для обоих закончилась стрессом. На улице к подростку и хаски подошел мужчина и применил электрошокер. По словам мальчика, раздался звук, полетели искры, после чего пес начал скулить и присел. Ребенок с собакой убежал и спрятался в доме у проживавших недалеко людей.

Людмила обвинила мужчину в жестоком обращении с животным и обратилась в суд. На заседании ответчик объяснил, что пытался защитить свою жену от собаки, припугнул пса шокером, но не ударил. Кроме того, он рассказал, что его электрошокер не может причинить никакого вреда живому существу, устройство издает звук, выделяет озон, которого боятся собаки.

Свидетели со стороны истца говорили, что Нолан очень дружелюбная, спокойная собака и никогда на их глазах не проявляла агрессию, с легкостью шла на контакт с людьми.

Суд решил, что действия мужчины нельзя квалифицировать как жестокое обращение с животным — и отклонил иск пинчанки.

 
 
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