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В Новополоцке осудили мужчину, который набросился на девушек - судебных приставов и выдрал им волосы
29.04.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд рассмотрел дело жителя Новополоцка, который напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения наказаний,
16 февраля судебные приставы пришли в квартиру 43-летнего новополочанина. Это разозлило мужчину, он начал оскорблять девушек, а затем вытолкнул их из квартиры. В ходе конфликта он вырвал клок волос у одного из приставов.
Приставы вызвали милицию.
Хозяин квартиры заперся внутри, дверь пришлось вскрывать.
Мужчина оказался пьян, его задержали.
Суд признал новополочанина виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Он частично признал свою вину. Учитывая, что мужчина ранее был судим, его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Новополоцке осудили мужчину, который набросился на девушек - судебных приставов и выдрал им волосы
Мужчину признали виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.
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