В Новополоцке осудили мужчину, который набросился на девушек - судебных приставов и выдрал им волосы

Источник материала: Tut.by

Суд рассмотрел дело жителя Новополоцка, который напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения наказаний, сообщает телеканал «Звязда».



Скриншот видео милиции

16 февраля судебные приставы пришли в квартиру 43-летнего новополочанина. Это разозлило мужчину, он начал оскорблять девушек, а затем вытолкнул их из квартиры. В ходе конфликта он вырвал клок волос у одного из приставов.

Приставы вызвали милицию.

Хозяин квартиры заперся внутри, дверь пришлось вскрывать.

Мужчина оказался пьян, его задержали.

Суд признал новополочанина виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Он частично признал свою вину. Учитывая, что мужчина ранее был судим, его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.