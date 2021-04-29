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Из-за ремонта железной дороги отменяются некоторые поезда на Витебщине. Внимательно изучайте расписание
29.04.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с проведением ремонтных путевых работ изменяется порядок курсирования отдельных поездов региональных линий экономкласса на Витебщине, сообщает БелЖД.
Вся информация об изменении расписания движения поездов доступна на официальном сайте Белорусской железной дороги и по телефону Контакт-центра — 105.
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Из-за ремонта железной дороги отменяются некоторые поезда на Витебщине. Внимательно изучайте расписание
Изменяется порядок курсирования отдельных поездов региональных линий экономкласса.
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