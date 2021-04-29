Из-за ремонта железной дороги отменяются некоторые поезда на Витебщине. Внимательно изучайте расписание

Источник материала: Tut.by

В связи с проведением ремонтных путевых работ изменяется порядок курсирования отдельных поездов региональных линий экономкласса на Витебщине, сообщает БелЖД.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Поезда № 6638 Витебск — Полоцк (отправление со станции Витебск в 14.36) и № 6637 Полоцк — Витебск (отправление со станции Полоцк в 14.59) 29 апреля, 3 и 4 мая отменяются;

отменяются; поезда № 6613 Витебск — Орша (отправление со станции Витебск в 11.28) и № 6614 Орша — Витебск (отправление со станции Орша в 12.25) 29 апреля, 4 мая отменяются;

отменяются; поезда № 6664 Бигосово — Полоцк (отправление со станции Бигосово в 08.54) и № 6663 Полоцк — Бигосово (отправление со станции Полоцк в 10.54) 3 и 6 мая отменяются;

отменяются; поезда № 6641 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 08.22), № 6643 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 17.19), № 6645 Витебск — Заольша (отправление со станции Витебск в 21.00) и № 6644 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 11.05), № 6646 Заольша — Витебск (отправление со станции Заольша в 19.26) 19 мая отменяются;

отменяются; поезд № 6623 Полоцк — Поставы (отправление со станции Полоцк в 09.32) 3, 4, 5 и 6 мая отменяется;

отменяется; поезд № 6626 Молодечно — Полоцк (отправление со станции Молодечно в 08.55) 3, 4, 5 и 6 мая назначается в сообщении Молодечно — Поставы.

Вся информация об изменении расписания движения поездов доступна на официальном сайте Белорусской железной дороги и по телефону Контакт-центра — 105.