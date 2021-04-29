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В Брестской области первым компонентом противоковидной вакцины привились более 38 тысяч человек
29.04.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти 38,5 тыс. жителей Брестской области получили первый компонент прививки зарегистрированными в Беларуси вакцинами против COVID-19, сообщает
Второй компонент был введен лишь чуть более чем 14 тысячам пациентов поликлиник.
По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в регионе остается еще 1000 доз для введения антиковидной инъекции.
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