В Брестской области первым компонентом противоковидной вакцины привились более 38 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

Почти 38,5 тыс. жителей Брестской области получили первый компонент прививки зарегистрированными в Беларуси вакцинами против COVID-19, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Второй компонент был введен лишь чуть более чем 14 тысячам пациентов поликлиник.

По данным Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в регионе остается еще 1000 доз для введения антиковидной инъекции.