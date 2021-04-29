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Чистый четверг сегодня у православных верующих
29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У православных сегодня Чистый четверг - особый день Страстной предпасхальной недели. Согласно Евангелию, в этот день состоялась тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, установление таинства Евхаристии и предательство Иуды. В храмах в этот день проходит чин омовения ног двенадцати священникам, который совершает предстоятель церкви. В домах принято убираться, наводить чистоту, уже можно начинать выпекать пасхальные куличи и красить яйца.
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У православных сегодня Чистый четверг - особый день Страстной предпасхальной недели. Согласно Евангелию, в этот день состоялась тайная вечеря, омовение Иисусом...
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