Чистый четверг сегодня у православных верующих

Источник материала: БT

У православных сегодня Чистый четверг - особый день Страстной предпасхальной недели. Согласно Евангелию, в этот день состоялась тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, установление таинства Евхаристии и предательство Иуды. В храмах в этот день проходит чин омовения ног двенадцати священникам, который совершает предстоятель церкви. В домах принято убираться, наводить чистоту, уже можно начинать выпекать пасхальные куличи и красить яйца.