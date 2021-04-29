Биометрические паспорта и ID-карты белорусы смогут получать с 1 сентября

Источник материала: БT

Электронную очередь для выдачи биометрических документов планирует запустить МВД Беларуси. Напомним, с 1 сентября белорусы смогут получать ID-карты, удостоверяющие личность, и биометрические паспорта для выезда за границу. Это в том числе откроет доступ к электронному правительству - оказанию услуг, административным процедурам в электронном виде через единый портал госуслуг. Все это станет возможным благодаря цифровой подписи, зашитой в ID-карту. Количество услуг, которые таким образом можно будет получить дистанционно, постоянно расширяется. Сегодня их порядка 200.



Продолжается подготовка по внедрению биометрических документов на территории Беларуси

Тем, кто достиг 14-летнего возраста, ID-карту и биометрический паспорт выдадут на 10 лет. Несовершеннолетним - на 5 лет. Помимо этого, у них не будет электронной цифровой подписи.