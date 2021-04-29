ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Один день в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Крупнейший белорусский заповедник и зона отчуждения. 96 населенных пунктов, покинутых по причине аварии на Чернобыльской АЭС. Специально к 35-летию трагедии новая серия проекта "Один день" о Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Сегодня там проводятся радиобиологические и экологические исследования. Зарегистрировано более 1 200 видов растений, 18 из них занесены в Международную красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Как сейчас выглядит территория, которую после трагедии покинули 22 тысячи человек? Как обезопасить от радиации сотрудников и посетителей заповедника? И когда получится преодолеть последствия катастрофы? Ответы на эти вопросы уже этим вечером в нашем эфире.

Выпуск о Полесском радиационно-экологическом заповеднике сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший белорусский заповедник и зона отчуждения. 96 населенных пунктов, покинутых по причине аварии на Чернобыльской АЭС. Специально к 35-летию трагедии новая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как оживлять пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы, говорили эксперты "Понятной политики. Плюс"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by