Один день в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

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Крупнейший белорусский заповедник и зона отчуждения. 96 населенных пунктов, покинутых по причине аварии на Чернобыльской АЭС. Специально к 35-летию трагедии новая серия проекта "Один день" о Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Сегодня там проводятся радиобиологические и экологические исследования. Зарегистрировано более 1 200 видов растений, 18 из них занесены в Международную красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Как сейчас выглядит территория, которую после трагедии покинули 22 тысячи человек? Как обезопасить от радиации сотрудников и посетителей заповедника? И когда получится преодолеть последствия катастрофы? Ответы на эти вопросы уже этим вечером в нашем эфире.

Выпуск о Полесском радиационно-экологическом заповеднике сразу после "Панорамы" . Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".