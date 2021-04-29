|
Как оживлять пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы, говорили эксперты "Понятной политики. Плюс"
29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из важнейших приоритетов глобальной программы развития земель, которые пострадали от последствий чернобыльской аварии, - инфраструктура. Без новых дорог, электросетей, коммуникаций невозможны ни бизнес, ни оживление утраченных связей, ни просто достойное качество жизни людей. Эксперты говорили об этом и не только во время программы
Белорусы уже провели фантастическую работу. Но сейчас у нас новое время и новая стратегия. От того, как мы решим стратегическую задачу, напрямую зависит качество жизни всех будущих поколений белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как оживлять пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы, говорили эксперты "Понятной политики. Плюс"
Один из важнейших приоритетов глобальной программы развития земель, которые пострадали от последствий чернобыльской аварии, - инфраструктура. Без новых дорог,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)