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Один из важнейших приоритетов глобальной программы развития земель, которые пострадали от последствий чернобыльской аварии, - инфраструктура. Без новых дорог, электросетей, коммуникаций невозможны ни бизнес, ни оживление утраченных связей, ни просто достойное качество жизни людей. Эксперты говорили об этом и не только во время программы "Понятная политика. Плюс" . Как оживлять пострадавшие районы? Какой из проектов сегодня важнее - адресная помощь или создание инфраструктуры? И по каким направлениям восстановления пойдут инвестиции?

Белорусы уже провели фантастическую работу. Но сейчас у нас новое время и новая стратегия. От того, как мы решим стратегическую задачу, напрямую зависит качество жизни всех будущих поколений белорусов.