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Курсанты 72-го объединенного учебного центра сдают экзамены

29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экзамены у курсантов 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра. Механики-водители сдали технические зачеты, прошли курс легководолазной подготовки, психологическое тестирование и получили допуск к прохождению глубокого брода. Длина водной преграды - почти 300 м, глубина - около 2 м. Нынешнее занятие - финишная прямая перед выпускными экзаменами.


Евгений Мартыненко, начальник цикла вождения и технической подготовки 72-го объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Подготовка механика-водителя включает определенный перечень учебных, подготовительных упражнений и, собственно, венцом является зачетное упражнение. Курсанты сдают выпускной экзамен и получают квалификацию механика-водителя 3-го класса. Все эти упражнения уже были отработаны. На следующей неделе курсанты перейдут к сдаче экзаменов.

 
 
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Экзамены у курсантов 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра. Механики-водители...
 
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