|
В Минске пройдут парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси
29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Минске состоятся парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР. Напомним, продолжается
На протяжении 1940-х годов различные политические силы пытались всячески противодействовать процессу воссоединения белорусов. В ходе слушаний будут обсуждаться международные и геополитические аспекты, история и современность отношений с соседями, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пройдут парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси
Сегодня в Минске состоятся парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)