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В Минске пройдут парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси

29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске состоятся парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР. Напомним, продолжается голосование по выбору даты государственного праздника - Дня народного единства. Среди вариантов - 17 сентября. Дата символизирует воссоединение белорусского народа Западной Беларуси с БССР. Это событие завершило процесс территориальной и этнической консолидации белорусской нации.

На протяжении 1940-х годов различные политические силы пытались всячески противодействовать процессу воссоединения белорусов. В ходе слушаний будут обсуждаться международные и геополитические аспекты, история и современность отношений с соседями, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске состоятся парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты...
 
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