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Задержанные осенью наркодилеры участвовали в массовых беспорядках

29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В октябре прошлого года МВД сообщало о задержании троих мужчин за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и пневматическое оружие. 9 августа на проспекте Победителей в Минске фигуранты дела и еще один парень участвовали в протестах. Теперь, кроме наркостатьи, им придется отвечать и по делу о массовых беспорядках.

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре прошлого года МВД сообщало о задержании троих мужчин за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и...
 
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