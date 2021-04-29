Задержанные осенью наркодилеры участвовали в массовых беспорядках

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В октябре прошлого года МВД сообщало о задержании троих мужчин за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и пневматическое оружие. 9 августа на проспекте Победителей в Минске фигуранты дела и еще один парень участвовали в протестах. Теперь, кроме наркостатьи, им придется отвечать и по делу о массовых беспорядках.



