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Задержанные осенью наркодилеры участвовали в массовых беспорядках
29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В октябре прошлого года МВД сообщало о задержании троих мужчин за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и пневматическое оружие. 9 августа на проспекте Победителей в Минске фигуранты дела и еще один парень участвовали в протестах. Теперь, кроме наркостатьи, им придется отвечать и по делу о массовых беспорядках.
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В октябре прошлого года МВД сообщало о задержании троих мужчин за распространение мефедрона. Тогда в их машине помимо психотропа нашли протестную символику и...
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