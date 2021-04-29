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Новые подробности госпереворота в Беларуси раскрыли в двухсерийном фильме-расследовании телеканала ОНТ
29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из материалов дела ясно, что группа заговорщиков, которая
Но мечте не суждено было сбыться. Все фигуранты дела задержаны. И каждый из задержанных - и Зенкович, и Федута, и Костусев - признал свою вину. Сами чистосердечно написали, как и что планировали и какие цели преследовали.
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Новые подробности госпереворота в Беларуси раскрыли в двухсерийном фильме-расследовании телеканала ОНТ
"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб...
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