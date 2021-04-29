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Новые подробности госпереворота в Беларуси раскрыли в двухсерийном фильме-расследовании телеканала ОНТ

29.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб готовились к вооруженному мятежу. Новые подробности, как готовили госпереворот в Беларуси, раскрыли в двухсерийном фильме-расследовании телеканала ОНТ.

Из материалов дела ясно, что группа заговорщиков, которая готовила военный переворот в Беларуси, готова была пойти на самые радикальные меры: устранить Президента и его семью, нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти. Одурманенные идеями революции заговорщики уже успели поделить между собой роли и сферы влияния.

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Но мечте не суждено было сбыться. Все фигуранты дела задержаны. И каждый из задержанных - и Зенкович, и Федута, и Костусев - признал свою вину. Сами чистосердечно написали, как и что планировали и какие цели преследовали.


 
 
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"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб...
 
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