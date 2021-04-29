|
Солдат на помощь, технику - круглосуточно. Недовольные могилевчане подсказывают властям, как надо эффективно чистить снег
29.04.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчане решили помочь коммунальникам заранее подготовиться к зиме — и составить план по уборке города в экстремальных погодных условиях. Центр городских инициатив
Сначала немного цифр. Всего о качестве уборки снега высказалось 125 могилевчан. И большинство опрошенных оказались недовольны. Людям предлагалось оценить процесс по шкале от 1 до 10, где 10 — идеальная работа коммунальников. Результат такой.
Больше трети опрошенных — 42 человека — оценили работу коммунальников по очистке Могилева от снега неудовлетворительно — и поставили 1 балл. От 2 до 5 баллов поставили 62 человека. Один человек поставил 10 баллов.
40,8% опрошенных помогали с уборкой снега зимой, расчищая свои дворы. 32% расчищали снег от автомобилей. Более 17% не помогали вообще, но, судя по предложениям, готовы.
71,2% опрошенных жителей Могилева считают, что во время сильных снегопадов в первую очередь необходимо обращать внимание на очистку дорог. Потому предложили к следующей зиме создать отдельный автопарк спецтехники именно для зимы и организовать ее круглосуточную работу. Также нужно «создать точки хранения снегоуборочных лопат» и «продумать меры поощрения и способы мотивации общественности». Например, компенсировать из бюджета расходы частных предприятий и частных лиц, которые своей техникой могут помочь убирать снег.
Среди предложений по эффективной уборке снега было также «призывать на помощь коммунальникам учащихся, студентов и армию».
Все собранные мнения могилевчан оформят в цельный план и передадут чиновникам. А что те с ним сделают — увидим следующей зимой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солдат на помощь, технику - круглосуточно. Недовольные могилевчане подсказывают властям, как надо эффективно чистить снег
Горожане решили помочь коммунальникам заранее подготовиться к зиме и составить план по уборке Могилева в экстремальных погодных условиях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)