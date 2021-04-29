Солдат на помощь, технику - круглосуточно. Недовольные могилевчане подсказывают властям, как надо эффективно чистить снег

Источник материала: Tut.by

Могилевчане решили помочь коммунальникам заранее подготовиться к зиме — и составить план по уборке города в экстремальных погодных условиях. Центр городских инициатив попросил горожан высказаться , и оказалось, что уборкой улиц недовольна большая часть людей. И вот что они предложили для эффективной очистки Могилева от снега.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сначала немного цифр. Всего о качестве уборки снега высказалось 125 могилевчан. И большинство опрошенных оказались недовольны. Людям предлагалось оценить процесс по шкале от 1 до 10, где 10 — идеальная работа коммунальников. Результат такой.



График представлен Центром городских инициатив

Больше трети опрошенных — 42 человека — оценили работу коммунальников по очистке Могилева от снега неудовлетворительно — и поставили 1 балл. От 2 до 5 баллов поставили 62 человека. Один человек поставил 10 баллов.

40,8% опрошенных помогали с уборкой снега зимой, расчищая свои дворы. 32% расчищали снег от автомобилей. Более 17% не помогали вообще, но, судя по предложениям, готовы.



Фото представлено Центром городских инициатив

71,2% опрошенных жителей Могилева считают, что во время сильных снегопадов в первую очередь необходимо обращать внимание на очистку дорог. Потому предложили к следующей зиме создать отдельный автопарк спецтехники именно для зимы и организовать ее круглосуточную работу. Также нужно «создать точки хранения снегоуборочных лопат» и «продумать меры поощрения и способы мотивации общественности». Например, компенсировать из бюджета расходы частных предприятий и частных лиц, которые своей техникой могут помочь убирать снег.

Среди предложений по эффективной уборке снега было также «призывать на помощь коммунальникам учащихся, студентов и армию».

Все собранные мнения могилевчан оформят в цельный план и передадут чиновникам. А что те с ним сделают — увидим следующей зимой.