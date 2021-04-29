ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Солдат на помощь, технику - круглосуточно. Недовольные могилевчане подсказывают властям, как надо эффективно чистить снег

29.04.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевчане решили помочь коммунальникам заранее подготовиться к зиме — и составить план по уборке города в экстремальных погодных условиях. Центр городских инициатив попросил горожан высказаться, и оказалось, что уборкой улиц недовольна большая часть людей. И вот что они предложили для эффективной очистки Могилева от снега.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сначала немного цифр. Всего о качестве уборки снега высказалось 125 могилевчан. И большинство опрошенных оказались недовольны. Людям предлагалось оценить процесс по шкале от 1 до 10, где 10 — идеальная работа коммунальников. Результат такой.


График представлен Центром городских инициатив

Больше трети опрошенных — 42 человека — оценили работу коммунальников по очистке Могилева от снега неудовлетворительно — и поставили 1 балл. От 2 до 5 баллов поставили 62 человека. Один человек поставил 10 баллов.

40,8% опрошенных помогали с уборкой снега зимой, расчищая свои дворы. 32% расчищали снег от автомобилей. Более 17% не помогали вообще, но, судя по предложениям, готовы.


Фото представлено Центром городских инициатив

71,2% опрошенных жителей Могилева считают, что во время сильных снегопадов в первую очередь необходимо обращать внимание на очистку дорог. Потому предложили к следующей зиме создать отдельный автопарк спецтехники именно для зимы и организовать ее круглосуточную работу. Также нужно «создать точки хранения снегоуборочных лопат» и «продумать меры поощрения и способы мотивации общественности». Например, компенсировать из бюджета расходы частных предприятий и частных лиц, которые своей техникой могут помочь убирать снег.

Среди предложений по эффективной уборке снега было также «призывать на помощь коммунальникам учащихся, студентов и армию».

Все собранные мнения могилевчан оформят в цельный план и передадут чиновникам. А что те с ним сделают — увидим следующей зимой.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горожане решили помочь коммунальникам заранее подготовиться к зиме и составить план по уборке Могилева в экстремальных погодных условиях.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него были ожоги и порезы». Подросток спас на пожаре брата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by