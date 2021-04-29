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«Мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него были ожоги и порезы». Подросток спас на пожаре брата

29.04.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Сидоровичи Мядельского района 28 апреля горел одноэтажный деревянный дом. Когда пожар начался, в доме было двое детей. 12-летний мальчик спас своего двухлетнего брата: он вынес его из дома на руках, сообщили в пресс-службе МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Сообщение о пожаре спасатели получили в 19.56. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем.

В момент загорания в доме находились двое детей — 2009 и 2019 годов рождения. Еще один ребенок находился у соседей, родителей дома не было.

До прибытия спасателей 12-летний подросток спас своего младшего брата.

«Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание», — рассказали в МЧС.

У подростка — ожоги различной степени тяжести и порезы рук и лица, он в больнице, состояние крайне тяжелое.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены дома. Причина происшествия устанавливается.

 
 
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В деревне Сидоровичи Мядельского района 28 апреля горел одноэтажный деревянный дом. Когда пожар начался, в доме было двое детей. 12-летний мальчик спас своего...
 
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