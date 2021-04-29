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В Витебске пьяный мужчина с ножом перепугал детей во дворе многоэтажки

29.04.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске мужчина угрожал детям и подросткам. Что было дальше, рассказали в СК.


Вечером 2 апреля дети 9−11 лет играли во дворе дома на улице Титова в Витебске. К ним подошел 36-летний мужчина и начал нецензурно выражаться. Дети стали разбегаться, мужчина пытался их догнать. Дети дома рассказали обо всем родителям.

Тем временем мужчина подошел к другой компании — там были подростки 13−15 лет — и достал нож. Подросткам удалось убежать от агрессора.

Двое молодых парней попытались успокоить нападавшего — но, увидев у него в руках нож, активных действий по защите подростков не предпринимали.


Милиция задержала агрессора. Он был сильно пьян — более 3 промилле на выдохе.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Он под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и покушение на убийство.

 
Теги: Витебск
 
 
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