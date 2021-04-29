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Брестчанина Андрея Шарендо обвиняют в оскорблении президента. Его жена в СИЗО за нападение на милиционера

29.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за оскорбление президента возбудили в отношении брестского активиста Андрея Шарендо, сообщает прокуратура.


Андрей Шарендо. Фото: Сергей Сацюк

Поводом стало интервью Андрея одному из интернет-порталов, которое было опубликовано 29 марта. Прокуратура посчитала, что в материале от имени активиста размещены призывы к протестам, а также «формулировки и выражения, оскорбляющие президента».

По результатам проверки Брестский межрайонный отдел СК возбудил в отношении брестчанина уголовное дело по ч.1 ст. 368 УК. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, арест, до двух лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, жена Андрея Полина Шарендо-Панасюк с января в СИЗО по обвинению в насилии, либо угрозе насилия в отношении сотрудника милиции. Пара воспитывает двух сыновей 11 и 4 лет.

 
 
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