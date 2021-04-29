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Никаких фото, видео, мессенджеров и соцсетей. Медикам клиники в Гродно запретят смартфоны в рабочее время

29.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали нам приказ главного врача Гродненской университетской клиники (бывшая областная больница), где говорится о том, что медицинскому персоналу учреждения на работе нельзя будет пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фотоаппаратами, видеокамерами. В общем — всеми теми устройствами, при помощи которых можно выкладывать в Сеть фото и видео. Также запрещается пользоваться социальными сетями в рабочее время. В нерабочее же необходимо соблюдать самоцензуру, а также «анализировать свои высказывания, фото- и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации учреждения».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Приказ главврача датируется 22 апреля В документе сказано, что до 3 мая необходимо с персоналом провести учебные занятия и рассказать о порядке распространения информации о состоянии здоровья пациентов.

Мы проверили — документ подлинный. Гродненские врачи, которые работают в этой клинике, рассказывают, что копия приказа несколько дней назад появилась в больничной группе в Вайбере.


Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

— Вариант такого приказа был и при прошлом главвраче, но там был запрет только на операционную и фотофиксацию, — говорит один из медиков.

Пока с приказом многих не ознакомили, но, по словам медперсонала, в некоторые отделения уже принесли копию документа — под роспись.

 — В больнице около двух тысяч сотрудников. Плюс студенты. Некоторым устно и без подробностей сказали, что нельзя будет пользоваться телефонами, но многие о нововведении ничего не знают. Но, например, фотографировать пациентов и выкладывать в Сеть давно запрещено во всех медучреждениях страны, — рассказывают врачи. — В «грязных» зонах мобильниками и так не пользуются. Нельзя телефоны брать в кабинеты, где стоит дорогая аппаратура, работа которой может быть нарушена мобильной связью. Ну, и во время операции врач точно не будет пользоваться телефоном.

Медикам пока непонятно, как все будет на практике.

— Например, выложил в соцсеть фотографию в халате — это нарушение или нет? Надо позвонить срочно коллеге из другой больницы — а в приказе написано, что в рабочее время можно пользоваться только стационарными телефонами, — как это сделать оперативно? Всегда быстрее связаться в мессенджерах. Пока все как-то непонятно.

Получить оперативный комментарий от руководства клиники TUT.BY пока не удалось.

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