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В Гродно снова отключают отопление
29.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Среднесуточная температура в Гродно стала выше 8 градусов тепла — и Гродненский горисполком решил снова отключать отопление. Об этом
Отопления в общественных и административных зданиях не станет с 29 апреля.
По домам, школам и больницам решение об отключении будет приниматься по усмотрению руководителей субъектов хозяйствования. В случае похолодания отопление может быть снова включено.
Напомним, первое решение об отключение теплоснабжения было принято 19 апреля. Буквально спустя несколько дней — 23 апреля — в связи с серьезным похолоданием батареи и домах, школах и поликлиниках снова включили в режиме протапливания.
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Среднесуточная температура в Гродно стала выше 8 градусов тепла.
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