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В Гродно снова отключают отопление

29.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среднесуточная температура в Гродно стала выше 8 градусов тепла — и Гродненский горисполком решил снова отключать отопление. Об этом сообщает «Гродно плюс».


Отопления в общественных и административных зданиях не станет с 29 апреля.

По домам, школам и больницам решение об отключении будет приниматься по усмотрению руководителей субъектов хозяйствования. В случае похолодания отопление может быть снова включено.

Напомним, первое решение об отключение теплоснабжения было принято 19 апреля. Буквально спустя несколько дней — 23 апреля — в связи с серьезным похолоданием батареи и домах, школах и поликлиниках снова включили в режиме протапливания.

 
Теги: Гродно
 
 
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Среднесуточная температура в Гродно стала выше 8 градусов тепла.
 
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