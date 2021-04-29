В Гродно снова отключают отопление

Источник материала: Tut.by

Среднесуточная температура в Гродно стала выше 8 градусов тепла — и Гродненский горисполком решил снова отключать отопление. Об этом сообщает «Гродно плюс».





Отопления в общественных и административных зданиях не станет с 29 апреля.

По домам, школам и больницам решение об отключении будет приниматься по усмотрению руководителей субъектов хозяйствования. В случае похолодания отопление может быть снова включено.

Напомним, первое решение об отключение теплоснабжения было принято 19 апреля. Буквально спустя несколько дней — 23 апреля — в связи с серьезным похолоданием батареи и домах, школах и поликлиниках снова включили в режиме протапливания.