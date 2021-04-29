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17 тысяч суток ареста и 12 тысяч базовых штрафов: волонтеры об итогах четырех протестных месяцев года

29.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За четыре месяца текущего года по данным правозащитников, по статье «за участие в несанкционированных акциях» были задержаны 2676 человек. Более половины из них — это мужчины. В январе-феврале после задержания госпитализация понадобилась 13 человекам, в апреле-марте — четверым. Такие данные приводит телеграм-канал «Списки Задержанных».


Задержания 25 марта на День Воли за участие в акции, которой не было. Фото: TUT.BY

В январе-феврале были задержаны 1283 человека, из них 725 мужчин и 495 женщин. В 63 случаях установить пол задержанных не удалось, так как у волонтеров были только инициалы этих людей. Тринадцать человек после задержания попали в больницу. Отпустили из РУВД (как правило, с протоколом) — 147 человек.


В марте-апреле задержаний было больше — 1393 человека (886 мужчин и 439 женщин). Госпитализация после задержания понадобилась четверым. Отпущены из РУВД 190 человек.


Что касается рассмотрений дел в судах, то в январе-феврале «сутки» получили 542 человека, оштрафованы были 210 человек.


В марте-апреле различные сроки административного ареста получили 557 человек, штрафы — 83 человека.


Волонтеры отмечают, что эти данные неполные: им поступает информация не о всех задержаниях. РУВД такие данные не предоставляют, в последнее время изоляторы на Окрестина и в Жодино списков задержанных не дают.

Чтобы помочь волонтерам собрать максимально полную и достоверную информацию присылайте данные о задержаниях и судах в бот @spiskov_net_bot.

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За четыре месяца текущего года по данным правозащитников, по статье «за участие в несанкционированных акциях» были задержаны 2676 человек. Более половины из них -...
 
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