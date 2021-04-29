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В торговом центре Palazzo перекрасили фасад: он был красно-белым
29.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фасад торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева перекрасили, обратили внимание читатели TUT.BY. Раньше он был в красно-белой гамме, а теперь, похоже, уже нет.
ТРЦ Palazzo находится на Тимирязева, 74, неподалеку от Дворца независимости.
Судя по фотографиям в соцсетях, после утренней покраски стена над входом стала оранжево-красной.
Мы попытались уточнить в торговом центре, с чем связано изменение внешнего вида фасада, но нам пока не ответили.
Открылся ТРЦ в 2019-м, тогда фасад
На такие истории обращают внимание из-за того, что в Беларуси наблюдается негласная борьба с бело-красным сочетанием цветов. Так, в Бресте на трубе ТЭЦ
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Фасад торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева перекрасили, обратили внимание читатели TUT.BY. Раньше он был в красно-белой гамме, а теперь, похоже, уже нет.
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