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В торговом центре Palazzo перекрасили фасад: он был красно-белым

29.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фасад торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева перекрасили, обратили внимание читатели TUT.BY. Раньше он был в красно-белой гамме, а теперь, похоже, уже нет.


Так фасад перекрашивали сегодня утром. Фото: читатель TUT.BY

ТРЦ Palazzo находится на Тимирязева, 74, неподалеку от Дворца независимости.

Судя по фотографиям в соцсетях, после утренней покраски стена над входом стала оранжево-красной.

Мы попытались уточнить в торговом центре, с чем связано изменение внешнего вида фасада, но нам пока не ответили.

Открылся ТРЦ в 2019-м, тогда фасад выглядел вот так:


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На такие истории обращают внимание из-за того, что в Беларуси наблюдается негласная борьба с бело-красным сочетанием цветов. Так, в Бресте на трубе ТЭЦ дорисовали госфлаг, а милиция считает пикетом даже коробку красно-белой расцветки на балконе.

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Теги: Брест
 
 
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Фасад торгово-развлекательного центра Palazzo на Тимирязева перекрасили, обратили внимание читатели TUT.BY. Раньше он был в красно-белой гамме, а теперь, похоже, уже нет.
 
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