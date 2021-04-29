Источник материала: БT

Белорусские машиностроители поставят в угольные карьеры Якутии 93 самосвала. А вот Минский тракторный завод увеличивает продажи в дальнее зарубежье. За первые три месяца этого года рост более чем 50 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Одновременно холдинг МТЗ выводит на рынок и свои новинки. Сейчас на полях тестируют гусеничные тракторы "Беларус".

О потенциале ноу-хау и экономических бонусах от технического переоснащения для аграриев репортаж Алексея Кондратенко. Под капотом 210 лошадиных сил, а позади плуг на восемь корпусов. Агрегат непростой, да и почву легкой не назовешь, говорит водитель-испытатель МТЗ Денис Пахоменко. Впрочем, 14-летний опыт в обкатке энергонасыщенной техники подсказывает: машина надежная, со своими преимуществами.









Средний вес трактора - 10 тонн, зерноуборочного комбайна - 30, а для уборки свеклы вообще 50 тонн. За сезон техника выезжает в поля десятки раз. От такой нагрузки почва становится переуплотненной, что не совсем комфортно для растений. Гусеничные машины по-своему щадят землю.

Гусеничный трактор позволяет аграриям получить прибавку в урожайности

В результате экспериментов специалисты подсчитали: именно гусеничная машина позволяет аграриям даже получить прибавку в урожайности примерно на 5 процентов. А еще "Беларус 2022.3" - универсальная машина. Так что аграрии могут выбрать: много влаги в полях - пускаем гусеницу, нормальные условия - возвращаем колеса.

Валерий Папка, ведущий инженер-конструктор УКЭР-2 ОАО "МТЗ"

За незначительное время колеса снимаются со ступиц-ланцев и на это же место теми же болтами прикручиваются гусеничные тележки. При сравнительных испытаниях гусеничного и колесного тракторов наблюдалось снижение расхода топлива.

По-своему хорош и "Беларус 2103". Полностью гусеничный трактор проедет там, где другие не справятся. С упорством танка по любым переувлажненным или переуплотненным почвам, как по трассе, наша гусеница и до казахских степей доедет! Страны СНГ, к слову, в ней заинтересованы. Да, такая машина немного дороже колесного собрата, но у нее хватает преимуществ.

Андрей Гордейчик, главный конструктор по технике холдинга "МТЗ-ХОЛДИНГ":

Не надо сбрасывать со счетов такой аспект, как буксование. У колесных тракторов это 10-15 %, а у гусеничных это 3-5 %. А это сказывается на экономии топлива и скорости обработки почвы. Поставили белорусскую гусеничную технику в Азербайджан, Венгрию, на Кубу, но основные рынки - это Российская Федерация и Казахстан.

С начала 2021 года МТЗ поставил в хозяйства страны более 700 тракторов

Активен и белорусский рынок. Нашим сельхозпредприятиям не обойтись без обновления парка машин. С начала года МТЗ уже поставил в хозяйства страны более 700 тракторов, из которых полсотни энергонасыщенных. К слову, все такие "Беларусы" в Минской области оснащены системой точного земледелия.

Ну, а для холдинга МТЗ (сегодня это 10 предприятий по всей стране, где работают более 16 тысяч человек) этот год особенный. В конце мая Минский тракторный завод отметит 75-летие.