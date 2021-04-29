Новый порядок повышения зарплаты в Беларуси

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В Беларуси изменили порядок повышения зарплаты. С 1 мая руководителям госорганизаций можно будет повышать зарплату и без привязки к производительности, если это не выходит за зарплатный бюджет. Если в отдельном подразделении компании высокая производительность труда, его работники могут рассчитывать на повышение зарплаты, даже если в целом по организации производительность остается на прежнем уровне. Также руководители получили право один раз за календарный год изменить показатель, используемый для расчета производительности труда, согласовав это с вышестоящей организацией. В Минтруда считают, что новшества позволят "более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда", а также будут способствовать сохранению мотивации в обеспечении роста производительности труда.