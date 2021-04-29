﻿ Пропавшего 13-летнего подростка из Каменца нашли. С ним все в порядке. 21.by
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Пропавшего 13-летнего подростка из Каменца нашли. С ним все в порядке

29.04.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 апреля нашли 13-летнего Максима Потапчука, который два дня назад вышел из школы и пропал, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел»

В четверг около 10.00 в милицию обратилась жительница деревни Пашуки. Она сообщила, что возле церкви видела очень похожего ребенка, сообщает газета «Навіны Камянеччыны». Подростка нашли, провели беседу и передали родителям.

Максим Потапчук был в розыске с 27 апреля. В тот день около 14.00 он вышел из школы в Каменце и пропал. К поискам подключились волонтеры ПСО «Ангел», а также родные, близкие и сотрудники милиции.

 
 
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