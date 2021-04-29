|
Пропавшего 13-летнего подростка из Каменца нашли. С ним все в порядке
29.04.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 апреля нашли 13-летнего Максима Потапчука, который два дня назад
В четверг около 10.00 в милицию обратилась жительница деревни Пашуки. Она сообщила, что возле церкви видела очень похожего ребенка, сообщает газета
Максим Потапчук был в розыске с 27 апреля. В тот день около 14.00 он вышел из школы в Каменце и пропал. К поискам подключились волонтеры ПСО «Ангел», а также родные, близкие и сотрудники милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня назад он вышел из школы и пропал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)