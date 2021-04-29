Пропавшего 13-летнего подростка из Каменца нашли. С ним все в порядке

Источник материала: Tut.by

29 апреля нашли 13-летнего Максима Потапчука, который два дня назад вышел из школы и пропал , сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел»

В четверг около 10.00 в милицию обратилась жительница деревни Пашуки. Она сообщила, что возле церкви видела очень похожего ребенка, сообщает газета «Навіны Камянеччыны» . Подростка нашли, провели беседу и передали родителям.

Максим Потапчук был в розыске с 27 апреля. В тот день около 14.00 он вышел из школы в Каменце и пропал. К поискам подключились волонтеры ПСО «Ангел», а также родные, близкие и сотрудники милиции.