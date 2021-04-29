В Бресте с жильцов многоэтажки взыскали 889 рублей за БЧБ-подсветку лоджий

Источник материала: Tut.by

С товарищества собственников одного из многоэтажных домов Бреста через суд взыскали 889 рублей за бело-красно-белую подсветку пожарных лоджий, сообщает Генпрокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Брестская газета

В многоквартирном доме на улице Луцкой с августа по ноябрь прошлого года на пожарных лоджиях меняли лампочки. Прокуратура сообщает, что этим нарушались требования строительных норм.

Администрация Московского района Бреста неоднократно направляла председателю товарищества собственников предписания с требованием вернуть все, как было. Однако это игнорировалось — и суд оштрафовал председателя.

Позже прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с ТС 164 рублей в пользу коммунальщиков. В такую сумму ЖРЭУ оценило понесенные расходы по обследованию системы освещения и замене лампочек.

Суд удовлетворил иск. Кроме денег для коммунальников, с товарищества собственников взыскали еще 725 рублей госпошлины.