﻿ В Бресте с жильцов многоэтажки взыскали 889 рублей за БЧБ-подсветку лоджий. 21.by
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В Бресте с жильцов многоэтажки взыскали 889 рублей за БЧБ-подсветку лоджий

29.04.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С товарищества собственников одного из многоэтажных домов Бреста через суд взыскали 889 рублей за бело-красно-белую подсветку пожарных лоджий, сообщает Генпрокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Брестская газета

В многоквартирном доме на улице Луцкой с августа по ноябрь прошлого года на пожарных лоджиях меняли лампочки. Прокуратура сообщает, что этим нарушались требования строительных норм.

Администрация Московского района Бреста неоднократно направляла председателю товарищества собственников предписания с требованием вернуть все, как было. Однако это игнорировалось — и суд оштрафовал председателя.

Позже прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с ТС 164 рублей в пользу коммунальщиков. В такую сумму ЖРЭУ оценило понесенные расходы по обследованию системы освещения и замене лампочек.

Суд удовлетворил иск. Кроме денег для коммунальников, с товарищества собственников взыскали еще 725 рублей госпошлины.

 
Теги: Брест
 
 
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