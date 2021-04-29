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В Бресте с жильцов многоэтажки взыскали 889 рублей за БЧБ-подсветку лоджий
29.04.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С товарищества собственников одного из многоэтажных домов Бреста через суд взыскали 889 рублей за бело-красно-белую подсветку пожарных лоджий, сообщает
В многоквартирном доме на улице Луцкой с августа по ноябрь прошлого года на пожарных лоджиях меняли лампочки. Прокуратура сообщает, что этим нарушались требования строительных норм.
Администрация Московского района Бреста неоднократно направляла председателю товарищества собственников предписания с требованием вернуть все, как было. Однако это игнорировалось — и суд оштрафовал председателя.
Позже прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с ТС 164 рублей в пользу коммунальщиков. В такую сумму ЖРЭУ оценило понесенные расходы по обследованию системы освещения и замене лампочек.
Суд удовлетворил иск. Кроме денег для коммунальников, с товарищества собственников взыскали еще 725 рублей госпошлины.
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Из них 725 рублей - госпошлина.
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