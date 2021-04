Пенсии, пособия, ЦТ: что изменится для белорусов с 1 мая?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Льгота будет действовать на период сельхозработ по 31 октября. Какие еще нововведения сулит последний месяц весны белорусам – в обзоре Sputnik.

Мамы могут радоваться

С 1-го числа в стране увеличат бюджет прожиточного минимума – теперь он будет составлять 273 рубля 27 копеек (сейчас – 262 рубля 87 копеек) и действовать до конца июля. Поскольку от БПМ зависит и размер детских госпособий, то он также вырастет.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка подняли больше чем на 100 рублей – до 2732 рублей 70 копеек, при рождении второго почти на 150 рублей – до 3825 рублей 78 копеек. Ежемесячное пособие, исчисляемое из БПМ, увеличится на 5 рублей 20 копеек – 136 рублей 64 копейки. В целом же оно составляет сейчас 472 рубля 92 копейки на первого ребенка (35 процентов среднемесячной зарплаты по стране).

Насколько вырастут пенсии?

Надбавки пенсионерам пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. Социальная пенсия по возрасту увеличится на 5,2 рубля – до 136,64 рубля, минимальная пенсия по возрасту (с учетом 20-процентной доплаты от средней зарплаты) вырастет на 2 рубля 60 копеек – до 276 рублей 36 копеек. Немного, но все равно приятно. Самая большая прибавка - у пенсионеров-инвалидов 1-й группы, в том числе инвалидов с детства – 11 рублей 44 копейки. Размер их социальной пенсии с мая будет 300 рублей 6 копеек.

С 1 мая также поднимут "возрастные" доплаты. Пенсионерам в возрасте 75 – 79 лет – на 1 рубль 90 копеек (вся доплата к пенсии составит 51 рубль 20 копеек), пенсионерам от 80 лет и старше – на 2 рубля 60 копеек (68 рублей 30 копеек). Увеличится также и размер надбавки на уход, выплачиваемой пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста – с 32 рублей 90 копеек до 34 рублей 20 копеек в мае.

Длинные выходные

Skoda уже нельзя будет купить

Не такие, конечно, как в России (с 1 по 10 мая), но тоже немаленькие. В этом году белорусов ждут сразу– с 8 по 11 мая включительно. День Победы 9 мая выпадает на воскресенье, а во вторник, 11 мая, белорусы отметят Радуницу (День поминовения усопших). Правительство по традиции решило сделать выходным также и понедельник 10 мая, который, правда, придется отработать 15-го числа.

Продавать запрещенную продукцию – товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me) – нельзя будет в Беларуси с 5 мая. Соответственно, купить тоже. Постановление Совета министров после президентского указа вышло 23 апреля 2021 года. В нем опубликован перечень товаров, запрещенных к реализации в стране. Ранее вышеперечисленные компании отказались спонсировать хоккейный ЧМ-2021, который должен был пройти не только в Риге, но и Минске.

Абитуриенты, не забудьте про ЦТ!

Пункты регистрации для прохождения главного вступительного испытания в белорусские вузы начнут работать уже в это воскресенье – со 2 мая. Записаться можно будет при личном посещении пункта (как правило, это учебное заведение) или онлайн через кабинет пользователя на сайте РИКЗ с 9.00 до 19.00 (в воскресенье 2 мая и по субботам 15 и 29 мая – с 9.00 до 18.00) вплоть до 1 июня.

Первое тестирование намечено на 16 июня: в этот день абитуриенты сдадут белорусский язык, а последним станет экзамен по всемирной истории 8 июля.

Тунеядцы платят по полной

С 1 мая "трудоспособные граждане, не занятые в экономике", будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам не только горячую воду (эта норма действует с 2019-го), но также отопление и газоснабжение. Это предусмотрено постановлением Совмина №252 от 23 апреля 2020 года.

Самолеты в Будапешт, Самару и Екатеринбург

Добраться в венгерскую столицу, наконец, можно будет дешево – самолеты "Белавиа" со 2 мая возобновляют прямые перелеты. Рейсы между странами не выполнялись больше года, и пассажирам вынужденно приходилось покупать билеты за 400-500 долларов. Теперь же добраться из Минска до Будапешта можно меньше, чем за 100 долларов. А скоро, обещают авиационные власти двух государств, в минский аэропорт прилетит первый лоукостер – WizzAir.

Также с начала мая самолеты с васильком полетят в Самару (билет туда - в районе 102 доллара) и Екатеринбург (173 доллара).

Пошлины на нефть

Новые ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты впервые за несколько месяцев будут снижены с 1 мая. Например, на экспорт нефти, мазута, вазелина и парафина, битума нефтяного, отработанных нефтепродуктов установлена пошлина в размере 54,9 доллара за тонну. По сравнению с предыдущими цифрами они уменьшились на 2,7 доллара. Пошлина на прямогонный бензин теперь будет 30,1 доллара за тонну – она снижена на 1,5 доллара. Экспортные ставки на вывоз товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел теперь сокращены на 0,8 доллара – теперь по 16,4 доллара за тонну.

Курить – это дорого

Тенденция ежемесячного повышения цен на сигареты продолжается в Беларуси. С 1-го числа подорожают некоторые виды "папирос", особенно не повезет тем, кто курит Monte Carlo и Camel: они подорожают на 10 копеек, остальные – на 5. К последним относятся Pall Mall, Rothmans, LD Club Lounge.

Сезон аттракционов в регионах

В Бресте и некоторых других областных и районных центрах с 1 мая заработают карусели . В столичных парках и Могилеве сезон стартовал 28 апреля. В минском парке Горького появились четыре новых аттракциона, но убрали "Русские качели".