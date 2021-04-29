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Пенсии, пособия, ЦТ: что изменится для белорусов с 1 мая?
29.04.2021 13:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Льгота будет действовать на период сельхозработ по 31 октября. Какие еще нововведения сулит последний месяц весны белорусам – в обзоре Sputnik.
Мамы могут радоваться
С 1-го числа в стране увеличат
Единовременное пособие при рождении первого ребенка подняли больше чем на 100 рублей – до 2732 рублей 70 копеек, при рождении второго почти на 150 рублей – до 3825 рублей 78 копеек. Ежемесячное пособие, исчисляемое из БПМ, увеличится на 5 рублей 20 копеек – 136 рублей 64 копейки. В целом же оно составляет сейчас 472 рубля 92 копейки на первого ребенка (35 процентов среднемесячной зарплаты по стране).
Насколько вырастут пенсии?
Надбавки пенсионерам пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. Социальная пенсия по возрасту увеличится на 5,2 рубля – до 136,64 рубля, минимальная пенсия по возрасту (с учетом 20-процентной доплаты от средней зарплаты) вырастет на 2 рубля 60 копеек – до 276 рублей 36 копеек. Немного, но все равно приятно. Самая большая прибавка - у пенсионеров-инвалидов 1-й группы, в том числе инвалидов с детства – 11 рублей 44 копейки. Размер их социальной пенсии с мая будет 300 рублей 6 копеек.
С 1 мая также поднимут "возрастные" доплаты. Пенсионерам в возрасте 75 – 79 лет – на 1 рубль 90 копеек (вся доплата к пенсии составит 51 рубль 20 копеек), пенсионерам от 80 лет и старше – на 2 рубля 60 копеек (68 рублей 30 копеек). Увеличится также и размер надбавки на уход, выплачиваемой пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста – с 32 рублей 90 копеек до 34 рублей 20 копеек в мае.
Длинные выходные
© Sputnik Беларусь / Инфографика
Skoda уже нельзя будет купить
Продавать запрещенную продукцию – товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me) –
Абитуриенты, не забудьте про ЦТ!
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Первое
Тунеядцы платят по полной
С 1 мая "трудоспособные граждане, не занятые в экономике", будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам не только горячую воду (эта норма действует с 2019-го), но также отопление и газоснабжение. Это предусмотрено постановлением Совмина №252 от 23 апреля 2020 года.
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