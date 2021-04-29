﻿ Общественные объекты перекрашивают в красно-зеленый? Вспомнили шесть заметных случаев. 21.by
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Общественные объекты перекрашивают в красно-зеленый? Вспомнили шесть заметных случаев

29.04.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже пару дней как расходится по соцсетям фото и видео трубы брестской ТЭЦ, на которой дорисовали красно-зеленый флаг. Но этот случай не единственный, когда цвета государственной символики внезапно появлялись на объектах. Часть из них, в отличие от трубы в Бресте, даже не была красно-белой. Сложно сказать, инициатива ли это местного начальства или указка «сверху». Тем более объекты расположены по стране в разных местах. TUT.BY собрал информацию, которая известна о таких случаях.

Начало: дракон «Змагарыч» в минском Уручье

Скульптура дракона находится в минском микрорайоне Уручье. Еще в августе 2020 года дракон был обычным серо-зеленым. Позже, после выборов, неизвестные перекрасили дракона в бело-красные цвета: на этом месте стали проводить дворовые чаепития и концерты.

Бело-красная история «Змагарыча», как его прозвали местные, прервалась 20 октября. Жители района обнаружили, что дракона ночью оформили в новые цвета, как у государственного флага.


Фото: читатель TUT.BY

Впрочем, на этом история не закончилась: уже 21 октября дракон вновь был бело-красным. А недавно «Змагарыча» полностью залили серой краской.

Уличные таблички в столичном районе Сухарево

В начале декабря минчане обратили внимание, что бело-красные (вернее, даже бело-бордовые) таблички с указателями меняют на такие же, но красно-зеленые. Происходило все в Сухарево.


Старый и новый дизайн таблички. Фото: onliner.by

Первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей объяснил onliner.by, что «политика тут ни при чем». По словам Драпея, в 2018 году прошла инвентаризация визуальных ориентиров в жилой застройке, после чего каждый год выделяются деньги на их замену. Вариант, который устанавливали зимой, согласован с Комитетом архитектуры Мингорисполкома.

Пять подъездов в Могилеве, которые опередили тренды

В начале апреля по соцсетям стали расходиться фотографии одного из дома в Могилеве. Там пять подъездов здания были выкрашены в красно-зеленые цвета.

Позже читатели уточнили: их двери выглядят так уже больше года. Поэтому, можно сказать, могилевская панелька опередила тренды.

Знаки на въезде в Березу и Белозерск

В телеграм-канале «Беларусь за МКАДом» 19 апреля разместили фотографию сооружений, расположенных на въезде в Березу и Белоозерск. Эти города находятся в Брестской области. В посте утверждается, что ранее скульптуры не содержали в себе зеленые оттенки.


Фото: телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»

На фото видно, что въездной знак в Березе в целом покрасили и привели в порядок, исправив в процессе цвета на идеологически верные. А вот табличке «Белоозерск» повезло меньше: она так и осталась в «видавшем виды» состоянии, лишь внизу появилась зеленая полоса — как на государственном флаге.

Труба в Бресте, которая «согласована со всеми соответствующими инстанциями»

На бело-красную трубу брестской ТЭЦ 23 апреля начали наносить бело-красный орнамент, который также изображен на государственном флаге. К 27 апреля стало понятно, что рисунок завершен — теперь на трубе изображен красно-зеленый государственный флаг.


Начало нанесения изображения на трубу и конечный результат. Фото: читатели TUT.BY

Еще до завершения работ TUT.BY пытался узнать в «Брестэнерго», зачем на трубе этот рисунок. Но комментарий появился в облисполкомовской газете «Заря»:

«На одном из объектов Брестской ТЭЦ будет нанесено изображение государственного флага Республики Беларусь. Проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями, в том числе и с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».

Отметим, что по нормам закона промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — белыми и красными (или оранжевыми) горизонтальными полосами.

Трактор-перевертыш из деревни под Речицей

28 апреля в телеграм-канале «Белсата» опубликовали фотографии трактора на постаменте.

Читатели написали, что ранее трактор был целиком оранжевый и ржавый. Не знаем, насколько это соответствует действительности, но судя по этим фотографиям красно-зеленый окрас действительно свежий и не испорченный погодными явлениями.

Единственное «но» — цвета нанесли не в том порядке. В государственном флаге сверху расположена красная полоса, снизу — зеленая. У трактора получилось все наоборот.

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Труба в Бресте, подъезды в Могилеве, скульптура в Минске - собрали все случаи, когда что-то перекрасили в красно-зеленый цвет государственного флага.
 
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