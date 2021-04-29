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В Витебске в субботу пройдут ярмарки
29.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 1 мая, жителей Витебска ждут на городской ярмарке, которая пройдет на улице Ленина (участок от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора») с 9.00 до 14.00.
Там будут продавать фрукты, овощи, картофель, саженцы, рассаду, разные продовольственные и непродовольственные товары.
В субботу же ярмарка пройдет и на площади Пролетарской.
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