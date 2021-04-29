В Витебске в субботу пройдут ярмарки

Источник материала: Tut.by

В субботу, 1 мая, жителей Витебска ждут на городской ярмарке, которая пройдет на улице Ленина (участок от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора») с 9.00 до 14.00.

Там будут продавать фрукты, овощи, картофель, саженцы, рассаду, разные продовольственные и непродовольственные товары.

В субботу же ярмарка пройдет и на площади Пролетарской.