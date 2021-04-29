Жительница Молодечненского района тайком взяла онлайн-кредит на имя коллеги

Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе 49-летней заведующей оздоровительного лагеря пришло смс-сообщение о необходимости погашения минимального платежа по кредиту в размере 77,96 рублей. Когда женщина обратилась в банк, оказалось, что у нее есть кредит на сумму 3091 рубль. При этом женщина кредит не брала. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время проверки выяснилось, что от имени потерпевшей заявка на онлайн-займ в размере 5 тысяч белорусских рублей была оформлена в ноябре прошлого года. Однако тогда банк одобрил клиенту сумму почти на 2 тысячи меньше.

По предварительным данным милиции, 36-летняя коллега потерпевшей взяла ее мобильный телефон и получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. «Воспользовавшись приложением и паспортными данными, женщина оформила на имя заведующей кредит — чуть более 3 тысяч рублей. Затем более двух третей этой суммы она перевела с чужого банковского счета на свой, 50 рублей — на счет супруга, оставшиеся деньги пошли на погашение долга за услуги стационарной связи», — рассказали в милиции.

Когда хозяйка мобильного телефона обнаружила его пропажу, то коллега вернула его, сказав, якобы случайно нашла. Позже пришло смс с напоминаем из банка.

Женщина призналась в содеянном. Она заявила о финансовых трудностях, из-за которых взяла кредит на чужое имя. По ее словам, кредит она бы вернула.

Действия женщины квалифицированы как неправомерное завладение компьютерной информацией. Возбуждено уголовное дело по ст. 352 УК Республики Беларусь, ей грозит до двух лет лишения свободы. Женщину проверяют на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям.