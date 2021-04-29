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Что происходит с медиа в Беларуси в целом и с TUT.BY в частности
29.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья!
Обычно мы много пишем о событиях в стране и мире и почти ничего не пишем о себе. Сегодня мы посчитали нужным это сделать. Не потому, что хотим пожаловаться на условия работы, а для того чтобы вы понимали, что происходит. С медиа в Беларуси в целом и с TUT.BY в частности.
Почему это важно?
Право на получение информации гарантировано Основным законом страны.
Наша главная задача — освещать происходящее в стране и мире. Главное правило — придерживаться фактов, а основная ценность — жизнь человека, его права и свобода. Мы любим свою страну и хотим в ней жить. Исходя из этих простых, но очень важных постулатов мы и работаем.
Тот факт, что охват TUT.BY составляет более 60% белорусской интернет-аудитории, то есть по крайней мере три миллиона жителей нашей страны являются нашими читателями, — наивысшая оценка нашего труда.
Да, нас лишили статуса СМИ, но нас не лишили права на профессию. А лучший показатель нашего статуса — доверие аудитории.
С конца весны прошлого года — со старта избирательной кампании — независимые издания Беларуси испытывают на себе колоссальное давление. И с каждым днем это давление нарастает, а в нашей работе появляются все новые и новые препятствия. Идет тотальная зачистка информационного поля, цель власти — установить полный контроль над информационным пространством.
Но если не будет TUT.BY, Onliner, «Нашай нівы», «Радыё Свабода», люди не проникнутся резко доверием к СБ или БЕЛТА, не бросятся в едином порыве смотреть БТ. В 2021 году странно пытаться набросить удавку на интернет, эффект будет обратный — радикализация ресурсов и шквал непроверенной информации.
Преследование журналистов: задержания и уголовные дела
Если летом журналистов, освещавших предвыборные пикеты и акции, на два-три часа увозили в отделения милиции, то к осени за освещение акций им стали давать сутки, а в ноябре 2020 года дошло и до уголовных дел.
Летом прошлого года журналисты независимых СМИ работали в синих жилетах с надписью «Пресса», к концу августа жилеты пришлось снять, потому что они стали не защитой, а мишенью. Открыто работать на улицах мы уже не могли, приходилось сливаться с толпой, прятаться в подъездах, номерах отелей и не только.
В 2020 году,
Прямо сейчас за решеткой находятся 12 журналистов: трое уже осуждены (Катя Борисевич — за статью о «0 промилле» получила полгода лишения свободы и штраф, Катя Андреева и Даша Чульцова за стрим с акции протеста получили по два года колонии). В отношении еще девяти уголовные дела расследуются.
Если говорить только о TUT.BY, то наших журналистов в прошлом году задерживали 38 раз (а Лешу Судникова целых 4!), пятеро отсидели «сутки» (почитайте, к примеру,
Блокировки, лишение статуса СМИ, отзыв аккредитаций
Угроза жизни, здоровью и свободе журналистов — наша самая большая тревога. Но на этом давление не заканчивается.
В прошлом году был заблокирован доступ к более чем 50 общественно-политическим сайтам и сайтам медиа, негосударственные газеты лишились возможности печататься в Беларуси, у журналистов иностранных изданий отозвали аккредитации.
TUT.BY в течение одного месяца получил 4 предупреждения министерства информации, что стало поводом для обращения регулятора в суд с иском о лишении нас статуса СМИ. Это ожидаемо произошло. Лишение статуса СМИ оставляет нам возможность работать в статусе интернет-ресурса (что мы, собственно, и делали с октября 2000-го до начала 2019 года, пока этот статус не получили).
Конечно, нам стало гораздо сложнее получать информацию от госорганов. Чиновники нас не зовут на брифинги, часто отказывают в предоставлении информации. Отдельная история — работа в судах. Журналистов негосударственных изданий не аккредитовали на освещение процессов по делу Белгазпромбанка, журналисток «Белсата», «0 промилле» и многих других. Нас, Катиных коллег, не пустили даже на оглашение приговора!
Ужесточение законодательства
Но и это еще не все!
Министерства инициировали, а депутаты стремительно одобрили сразу несколько документов, принятие которых еще более осложнит работу журналистов. Узнав о готовящихся изменениях в Закон о СМИ, Белорусская ассоциация журналистов
Ответ от председателя профильной комиссии Геннадия Давыдько пришел уже после того, как новый закон о СМИ был принят Палатой представителей в двух чтениях: Его суть такова: обсуждение не представляется возможным, поскольку указанный законопроект уже принят.
Недавно главный редактор барановичского издания Intex-press
Кстати, новый Уголовный кодекс, если он будет принят, предусматривает и уголовную ответственность за нарушение законодательства о СМИ.
В марте главного редактора TUT.BY Марину Золотову вызвали в ГУБОПиК и ознакомили с предупреждением о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме (при этом копию предупреждения даже не выдали на руки!). Поводом стал баннер, который отображался в рамках партнёрства с рекламными сетями Яндекса и Google — то есть баннер, показы которого мы даже не можем предвидеть. Более того, в ГУБОПиК даже не сообщили, куда пользователь переходил, кликнув на этот баннер.
Любопытно, что спустя месяц после инцидента у корреспондента печатного органа Администрации президента газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой оказался скриншот с тем самым баннером, который она разместила в своей статье с заголовком
«Психологическое давление»
Да, кстати!
«А еще Марина Золотова и Людмила Чекина — главные просто тутбайки, семья Дынько с Мартиновичами — унавоживают нивы, калинкины и прочие „полицаи-партизаны“, которые обо всех этих „фондах“ бесперечь напоминают…»
«Один из основных методов информационной войны: немедленно заболтай сообщение от оппонента. Особенно если оно шокирующе правдиво. Ровно так и начали поступать все наши „независимые“ недоСМИшные помойки во главе с просто тутбайками сразу после субботнего расследования на ОНТ».
Еще один «наезд» мы не смогли даже процитировать. Его автор перечисляет сотрудников TUT.BY и предлагает их… пороть.
И это пишет «золотое перо» (по версии Мининформа), обладатель медали «За трудовые заслуги» Андрей Муковозчик. И это мы еще Григория Азаренка не цитировали, награжденного медалью «За отвагу».
Представьте, если бы что-то подобное появилось на TUT.BY, сколько времени бы потребовалось, чтобы завести уголовное дело по 130-й статье Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни)
«Почему вы не обратитесь в суд?» — можете спросить вы. Чисто теоретически можно было бы пожаловаться и на возмутительные публикации в госизданиях и высказывания на телеканалах, обжаловать неправомерное предупреждение ГУБОПиК. Но в нынешних условиях, совершенно очевидно, это будет напрасной тратой времени и ресурсов, а нам надо работать.
И мы, конечно, будем это делать. Просто знайте это.
Если вы устали от текстов про политику, репрессии и суды, то вот вам несколько отличных позитивных текстов. Поверьте, мы позитив любим не меньше вас. Есть даже
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Обычно мы много пишем о событиях в стране и мире и почти ничего не пишем о себе. Сегодня мы посчитали нужным это сделать. Не потому, что хотим пожаловаться на условия...
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