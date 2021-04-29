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«Террористка» и задержанный за госизмену капитан Генштаба: в Беларуси - на два политзаключенных больше

29.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными капитана Дениса Урада и активистку Ольгу Майорову. Майоровой предъявлено обвинение по ст. 289 УК («Акт терроризма»), Урад был помещен под стражу по обвинению в государственной измене.


Фото: Радыё Свабода

Ольга Майорова была задержана 4 января, ей предъявили обвинение по ст. 289 УК («Акт терроризма»).

— В соответствии с информацией, распространенной государственным телевидением, она администрировала социальные сети Николая Автуховича, который также обвиняется в совершении акта терроризма, вела телеграмм-канал. Как следует из сюжета, Майорова лишь комментировала события от имени Автуховича, не будучи осведомленной о конкретных планах и действиях последнего, отыскивая информацию о них в поисковой системе сети Интернет, — отмечают правозащитники.

О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».


Скриншот видео телеканала ОНТ

Обосновывая признание Урада политзаключенным, правозащитники приводят нормы международного права, подчеркивают необходимость открыть широкий доступ к правительственной информации, имеющей общественный интерес, указывают на установленный законами принцип неучастия Вооруженных Сил во внутренних политических конфликтах.

— Таким образом, нет сомнения, что Денис Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей» — это манипуляция нормами закона, — указывают они.

Правозащитники также отмечают, что «кроме того, с учетом личных качеств обоих обвиняемых любое расследование в их отношении могло вестись в условиях, когда те находятся на свободе, с обеспечением гарантий явки в органы расследования и в суд, поэтому заключение их под стражу следует расценивать как произвольное лишение свободы».

— С тревогой отмечая, что уголовное преследование Ольги Майоровой и Дениса Урада ведется по одним из наиболее тяжких составов преступлений, заявляем, оно является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными.

В связи с этим, правозащитники требуют от властей немедленно освободить Майорову и Урада, прекратить их уголовное преследование, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

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