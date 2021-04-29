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«Террористка» и задержанный за госизмену капитан Генштаба: в Беларуси - на два политзаключенных больше
29.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники
Ольга Майорова была задержана 4 января, ей предъявили обвинение по ст. 289 УК («Акт терроризма»).
— В соответствии с информацией, распространенной государственным телевидением, она администрировала социальные сети Николая Автуховича, который также обвиняется в совершении акта терроризма, вела телеграмм-канал. Как следует из сюжета, Майорова лишь комментировала события от имени Автуховича, не будучи осведомленной о конкретных планах и действиях последнего, отыскивая информацию о них в поисковой системе сети Интернет, — отмечают правозащитники.
О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там
Обосновывая признание Урада политзаключенным, правозащитники приводят нормы международного права, подчеркивают необходимость открыть широкий доступ к правительственной информации, имеющей общественный интерес, указывают на установленный законами принцип неучастия Вооруженных Сил во внутренних политических конфликтах.
— Таким образом, нет сомнения, что Денис Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей» — это манипуляция нормами закона, — указывают они.
Правозащитники также отмечают, что «кроме того, с учетом личных качеств обоих обвиняемых любое расследование в их отношении могло вестись в условиях, когда те находятся на свободе, с обеспечением гарантий явки в органы расследования и в суд, поэтому заключение их под стражу следует расценивать как произвольное лишение свободы».
— С тревогой отмечая, что уголовное преследование Ольги Майоровой и Дениса Урада ведется по одним из наиболее тяжких составов преступлений, заявляем, оно является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными.
В связи с этим, правозащитники требуют от властей немедленно освободить Майорову и Урада, прекратить их уголовное преследование,
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«Террористка» и задержанный за госизмену капитан Генштаба: в Беларуси - на два политзаключенных больше
В связи с этим, правозащитники требуют от властей немедленно освободить Майорову и Урада, прекратить их уголовное преследование, сообщает лишенный регистрации ПЦ...
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