«Террористка» и задержанный за госизмену капитан Генштаба: в Беларуси - на два политзаключенных больше

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными капитана Дениса Урада и активистку Ольгу Майорову. Майоровой предъявлено обвинение по ст. 289 УК («Акт терроризма»), Урад был помещен под стражу по обвинению в государственной измене.



Фото: Радыё Свабода

Ольга Майорова была задержана 4 января, ей предъявили обвинение по ст. 289 УК («Акт терроризма»).

— В соответствии с информацией, распространенной государственным телевидением, она администрировала социальные сети Николая Автуховича, который также обвиняется в совершении акта терроризма, вела телеграмм-канал. Как следует из сюжета, Майорова лишь комментировала события от имени Автуховича, не будучи осведомленной о конкретных планах и действиях последнего, отыскивая информацию о них в поисковой системе сети Интернет, — отмечают правозащитники.

О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили , что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».



Скриншот видео телеканала ОНТ

Обосновывая признание Урада политзаключенным, правозащитники приводят нормы международного права, подчеркивают необходимость открыть широкий доступ к правительственной информации, имеющей общественный интерес, указывают на установленный законами принцип неучастия Вооруженных Сил во внутренних политических конфликтах.

— Таким образом, нет сомнения, что Денис Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей» — это манипуляция нормами закона, — указывают они.

Правозащитники также отмечают, что «кроме того, с учетом личных качеств обоих обвиняемых любое расследование в их отношении могло вестись в условиях, когда те находятся на свободе, с обеспечением гарантий явки в органы расследования и в суд, поэтому заключение их под стражу следует расценивать как произвольное лишение свободы».

— С тревогой отмечая, что уголовное преследование Ольги Майоровой и Дениса Урада ведется по одним из наиболее тяжких составов преступлений, заявляем, оно является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными.

В связи с этим, правозащитники требуют от властей немедленно освободить Майорову и Урада, прекратить их уголовное преследование, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».