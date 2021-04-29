Помните надоедливых брестских мошек? В этом году, обещают энтомологи, они будут позже

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Апрельское похолодание сдвинуло сроки массового вылета мошкары, сообщают энтомологи .



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В Бресте мошкара массово плодится на реке Западный Буг. Обычно они активизируются в первую-вторую декады мая, но апрельское похолодание внесло свои коррективы в их график: теперь массовый вылет мошек ожидается во второй половине мая — начале июня.

«Максимальный срок жизни мошки — около месяца и пик численности удерживается не более 10−14 дней, после чего их количество резко сокращается», — сообщают специалисты.