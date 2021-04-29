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А. Сыч: "Независимые" СМИ пытаются обелить попытку госпереворота
29.04.2021 14:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Так называемые независимые СМИ из кожи вон лезут, чтобы обелить в медиапространстве попытку госпереворота и готовящееся покушение на главу белорусского государства, его семью, а также угрозы высшим должностным лицам. Об этом в эфире программы
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Так называемые независимые СМИ из кожи вон лезут, чтобы обелить в медиапространстве попытку госпереворота и готовящееся покушение на главу белорусского...
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