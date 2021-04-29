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Так называемые независимые СМИ из кожи вон лезут, чтобы обелить в медиапространстве попытку госпереворота и готовящееся покушение на главу белорусского государства, его семью, а также угрозы высшим должностным лицам. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" заявил общественный деятель Андрей Cыч. По его словам, все эти прикормленные Западом блогеры пытаются занизить масштаб произошедшего, хотят размыть и довести ситуацию до абсурда.



Андрей Сыч уверен: хунта, которая пыталась устроить заговор, делала это от отчаяния, так как прекрасно понимает, выборы в Беларуси выиграл действующий Президент. И только его физическое устранение могло хоть как-то переломить ситуацию в пользу беглых оппозиционеров.