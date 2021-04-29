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СК возбудил уголовное дело за оскорбление представителя власти в отношении 34-летнего гомельчанина
29.04.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уголовное дело за оскорбление представителя власти возбудил Следственный комитет в отношении 34-летнего гомельчанина. Фигуранта задержали. Как выяснилось, в марте мужчина оставил оскорбительный комментарий в интернете под фото правоохранителя. Вскоре автора установили и задержали. Ранее он уже был судим. Задерживал фигуранта ОМОН, у него изъята компьютерная техника, карты памяти и предмет, похожий на пистолет.
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Уголовное дело за оскорбление представителя власти возбудил Следственный комитет в отношении 34-летнего гомельчанина. Фигуранта задержали. Как выяснилось, в марте...
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