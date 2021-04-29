Лукашенко поставил задачу «продать или снести, закопать» заброшенные дома

Сегодня, 29 апреля, на совещании о ситуации в сельскохозяйственной сфере Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с заброшенными домами в селах Беларуси. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как сказал Лукашенко, земли нужно использовать эффективно и максимально вовлекать в оборот, а в нашей стране есть проблема в сфере АПК, которая бросается в глаза:

«Очень много пустующих приусадебных участков и хилых домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны», - цитирует Александра Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Освободившуюся землю нужно будет рекультивировать и вовлечь в сельхоз оборот.

Лукашенко заявил, что есть и положительная сторона. По его словам, горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.

Напомним, в планах правительства на ближайшую пятилетку есть развитие малых городов и деревень. Власти хотят реализовать миграцию населения в селы. С этой целью нуждающимся в улучшении жилищных условий предложат получить жилплощадь без очереди в городах и селах с численностью населения до 20 тыс.