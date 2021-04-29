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Лукашенко поставил задачу «продать или снести, закопать» заброшенные дома
29.04.2021 15:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 29 апреля, на совещании о ситуации в сельскохозяйственной сфере Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с заброшенными домами в селах Беларуси. Об этом
Как сказал Лукашенко, земли нужно использовать эффективно и максимально вовлекать в оборот, а в нашей стране есть проблема в сфере АПК, которая бросается в глаза:
«Очень много пустующих приусадебных участков и хилых домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны», -
Освободившуюся землю нужно будет рекультивировать и вовлечь в сельхоз оборот.
Лукашенко заявил, что есть и положительная сторона. По его словам, горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.
Напомним, в планах правительства на ближайшую пятилетку есть развитие малых городов и деревень. Власти
Помимо этого в марте в Беларуси подписан указ,
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Сегодня, 29 апреля, на совещании о ситуации в сельскохозяйственной сфере Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с заброшенными домами в селах...
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