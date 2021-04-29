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Суд признал экстремистским интервью Светланы Тихановской барановичской газете
29.04.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд признал экстремистскими материалами интервью Светланы Тихановской барановичской независимой газете Intex-press, сообщает
Экстремистскими материалами признали видео, а также электронную и текстовые версии интервью, которые были размещены в газете и на сайте издания.
Копию решения направили в Министерство информации для включения в республиканский список, а также для ограничения доступа к сайту «за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем информации, распространение которой запрещено законодательством».
Напомним, ранее суд в Барановичах
Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Здесь грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать Экономический суд Брестской области. Заседание состоится в начале мая.
Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).
28 апреля стало известно, что крупные торговые сети в Барановичах
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Экстремистскими материалами признали видео, а также электронную и текстовые версии материала, которые были размещены в газете и на сайте издания.
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