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Суд признал экстремистским интервью Светланы Тихановской барановичской газете

29.04.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд признал экстремистскими материалами интервью Светланы Тихановской барановичской независимой газете Intex-press, сообщает Генпрокуратура.


Здание суда в Барановичах. Фото использовано в качестве иллюстрации

Экстремистскими материалами признали видео, а также электронную и текстовые версии интервью, которые были размещены в газете и на сайте издания.

Копию решения направили в Министерство информации для включения в республиканский список, а также для ограничения доступа к сайту «за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем информации, распространение которой запрещено законодательством».

Напомним, ранее суд в Барановичах оштрафовал главного редактора и владельца сайта Intex-press Владимира Янукевича на 20 базовых величин (580 рублей) за электронную и видеоверсии интервью с экс-кандидатом на президентских выборах 2020 года Светланой Тихановской. Его признали виновным в нарушении законодательства о СМИ — ч. 5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.

Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Здесь грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать Экономический суд Брестской области. Заседание состоится в начале мая.

Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

28 апреля стало известно, что крупные торговые сети в Барановичах отказываются продавать независимую газету Intex-press, а «Белпочта» не включила издание в подписной каталог.

 
 
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Экстремистскими материалами признали видео, а также электронную и текстовые версии материала, которые были размещены в газете и на сайте издания.
 
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