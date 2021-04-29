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«Могли и два раза за ночь разбудить». 55-летняя минчанка вела дневники, пока сидела в Жодино 30 суток
29.04.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Через тех, кто выходил раньше, передала сыну, чтобы он мне к освобождению привез мяска. И когда уже сидела в машине, ела это мясо, плакала», — говорит Елена. 55-летнюю минчанку 21 марта арестовали на 30 дней. Большую часть месяца она провела в СИЗО в Жодино, там некоторое время вела дневники, которые смогла сохранить, публикуем их выдержки.
«В поддержку Кондрусевича стояла — это была моя позиция»
Елене 55, трижды женщину задерживали за участие в несанкционированных акциях. Первый раз еще 2 сентября 2020-го — за то, что стояла с плакатом у Красного костела. Тогда
— В Барановичах камеры «в бетоне», но там они не были переполненными. У каждого было спальное место, матрасы, — вспоминает собеседница.
Обстоятельства последнего задержания такие: женщину увезли с районного марша в Чижовке 21 марта. На этот раз она получила 30 суток, которые дались ей особенно тяжело. Неделю назад Елена вышла на свободу.
На наш вопрос, почему выходила на протесты, поясняет:
— Когда были выборы, люди ждали, что наконец что-то изменится. Но 9 августа я видела, как бросали гранаты, я все это видела, — рассказывает женщина. — Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в свободной стране, чтобы мы все не боялись выходить и высказывать свое мнение. А в поддержку Кондрусевича я стояла, потому что католичка — это была моя позиция.
«Голые нары, не дали матрасов». Суд и условия на Окрестина
Елену осудили по части 3 статьи 24.23 КоАП, суд был 22 марта, на следующий день после задержания. Заседание проходило по скайпу, женщина находилась в комнате свиданий. Говорит, было очень плохо слышно судью, приходилось переспрашивать.
— Честно скажу, просила о штрафе. Мама у меня очень больна, онкология — я боялась, что она меня не дождется. Но судья мне сказал, что я уже не первый раз попадаюсь — может, научусь «не ходить, где не надо», — рассказывает минчанка.
Задержанная говорит, что видела, как в камерах на Окрестина лили на пол хлорку.
— Когда мы заходили в камеры снова, нужно было эту хлорку быстро собрать. Потому что достаточно жесткий раствор, который разъедает глаза и дышать невозможно.
Жодино. «На кроватях матрасы, постельное белье. Но радовались мы недолго…»
Из Минска 23 марта Елену перевели в Жодино. Условия там поначалу выгодно выделялись на фоне тех, что были на Окрестина: на кроватях — матрасы, постельное белье.
— Но радовались мы недолго. Сначала нас было в камере 8 человек, потом прибавили задержанных 27 марта. Нас стало 15, мест не хватало, некоторые девочки спали на полу. 1 апреля у нас забрали матрасы, правда одеяла оставили и постельное белье. Нам сказали: «Благодарите того, кто вышел и сказал, что в Жодино хорошо. Сделаем хуже. После этого началась жесть, — рассказывает Елена.
Но было и хорошее. По субботам заключенных водили в душ, за все время трижды. В марте, подсчитывает Елена, были «точно три прогулки», в апреле — «примерно семь».
В дневниках можно найти описание того, как тянется время в камере.
«Ходили на прогулку, вдохнули свежего воздуха. Быстрее бы закончился этот день, хочется разложить матрас и вытянуться. Целый день сидеть или стоять в маленьком помещении очень утомительно».
«Находиться 24 часа в сутки в закрытом помещении с посторонними людьми очень тяжело. Будем надеяться, что у нас сегодня будет прогулка. Это зависит от настроения охранников».
«Какие-то эти дни, пятница и суббота, для нас грустные. Играем в «мафию».
«Каждый день мы устраиваем пару часов тишины. Молчим, занимаемся своими делами, спим, сидя за столом, читаем. У нас есть две книги на 8 человек. Но я их читала раньше. Вот, решила записывать в тетрадь, что происходит в моей жизни…/…/ так я отделяю свое личное пространство».
«В камере душно, тяжелый воздух. В соседней кто-то курит. Очень вонючие папиросы. Весь дым через вентиляцию тянет к нам. Постовой сказал, что тем, кто сидит в соседней камере, можно курить. Что получается?! Нам не положена прогулка хотя бы раз в день, а уголовникам можно не только гулять, но и курить в камере. Господи, когда же это закончится».
Елена в камере в Жодино была единственной католичкой, когда встречала Вербное воскресенье. Сокамерница сделала для нее «вербочку» из бумаги. Ее не отобрали.
Говорит: за 30 суток привыкаешь к людям.
— Люди уходят, а ты остаешься — для меня это было трудно. Неизвестность. Когда наши девчонки выходили, написали маленькие записочки, чтобы меня поддержать. Там были теплые слова или какие-то задания, которые я должна выполнять раз в день. Например, скажи «Доброе утро», «Улыбнись», «Елена, мы с тобой». Такие маленькие приятные фразы. Но я успела прочитать только три, остальные забрали.
Елена описывает ситуации, когда заключенные требовали врача.
— Примерно через две недели после задержания у меня случился сбой в организме, стало плохо, врача, по настоянию, позвали — высокое давление. Хоть никогда я с давлением проблем не имела. Но врач сказал, что меня нужно обеспечить спальным местом, — мне вернули матрас. С тех пор у меня одной в камере он был уже до конца срока. Давление было высоким каждый день, я уже стоять не могла, в основном лежала. Когда стало еще хуже, вызвали скорую. Врачи приехали, сделали укол, дали таблетки, сказали, что ничем уже помочь не могут.
За время заключения в Жодино были ночные проверки.
— Бывало, что и два раза за ночь могли прийти, разбудить, называть фамилии. Однажды была очень странная ситуация. Нас ночью подняли, выгнали в коридор, начали вышвыривать наши вещи. Мы грели воду в бутылках на батареях — чтобы помыться. Так они начали бутылками этими за спиной у нас играть в футбол. Кричали. Меня, «ту, которая с давлением», позвали в камеру, чтобы присутствовала, когда все переворачивают. Такие проверки были большим стрессом, каждый раз неизвестно, что еще придумают.
Елена вспоминает, что последние две недели в камеру не приносили почту: говорили, что заключенным не пишут.
— Когда были передачи, нам давали два дня, что не съели — выбрасывалось. Мы пытались спрятать хоть что-то. Был очень жесткий шмон буквально перед моим выходом. Вещи все вывернули на пол, прокладки порванные валялись везде. Мы собирали это и бросали в мусорку, потому что пользоваться уже нельзя.
Елена говорит, что во время этого обыска забрали и книги.
— Сказали, что будут выдавать их на полчаса. Так и было, но не каждый день — мы молились, чтобы нам дали книжечки, кроссворды. Было непонятно, зачем все это делается.
— Сначала я в Жодино находилась в одной камере, а примерно за неделю до освобождения меня перевели в другую. Там нас было 15 человек на 10 мест, среди нас — бомж Алла, которую привезли с Окрестина, а до этого забрали с вокзала. Мы настояли, чтобы ее в душ сводили, а вещи отправили в прожарку. Нас послушали. Камера эта была очень вонючая, сколько бы мы ни мыли туалет. Окно было все время открыто на проветривание по моей просьбе.
Елена говорит, что женщин не били.
— Когда ребят из мужской камеры выводили в коридор, мы слушали удары. После освобождения я виделась с человеком оттуда. Рассказал, что они стояли на растяжке, а их дубинкой по ногам и спине били.
Елена говорит, что 30 дней задержания перенесла тяжело.
— Когда меня вели по коридору подвалами какими-то, я не верила, что выхожу. Подошла к открытой двери и спросила: «Я могу идти?». Там ты привыкаешь, что ты бесправный.
Женщина делится первой радостью после выхода.
— Я просила у тех, кто выходил раньше, чтобы сообщили сыну и он привез мне мяска. После встречи я сидела в машине, ела это домашнее мясо и плакала. Когда там сидишь, не хватает своего, вкусняшки какой-то. Еда там ужасная, и это при том, какие деньги мы потом платим за «сутки».
Елена говорит, что за Жодино ей выставили счет — 406 рублей, за Окрестина, где была совсем недолго, — 29.
— Первую ночь на свободе просыпалась, не могла понять, где я. Наверное, придется к психологу обращаться.
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«Могли и два раза за ночь разбудить». 55-летняя минчанка вела дневники, пока сидела в Жодино 30 суток
«Через тех, кто выходил раньше, передала сыну, чтобы он мне к освобождению привез мяска. И когда я уже сидела в машине и ела это мясо, плакала», - говорит Елена....
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