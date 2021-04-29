«Могли и два раза за ночь разбудить». 55-летняя минчанка вела дневники, пока сидела в Жодино 30 суток

Источник материала: Tut.by

«Через тех, кто выходил раньше, передала сыну, чтобы он мне к освобождению привез мяска. И когда уже сидела в машине, ела это мясо, плакала», — говорит Елена. 55-летнюю минчанку 21 марта арестовали на 30 дней. Большую часть месяца она провела в СИЗО в Жодино, там некоторое время вела дневники, которые смогла сохранить, публикуем их выдержки.

«В поддержку Кондрусевича стояла — это была моя позиция»

Елене 55, трижды женщину задерживали за участие в несанкционированных акциях. Первый раз еще 2 сентября 2020-го — за то, что стояла с плакатом у Красного костела. Тогда дали штраф — 20 базовых. Второй раз — 6 октября. За участие в цепи солидарности в Чижовке минчанка получила семь суток, сидела сначала на Окрестина, потом в Барановичах.



Елена у Красного костела во время акции в поддержку митрополита Тадеуша Кондрусевича. Фото: Надежда Бужан, «Наша Ніва»

— В Барановичах камеры «в бетоне», но там они не были переполненными. У каждого было спальное место, матрасы, — вспоминает собеседница.

Обстоятельства последнего задержания такие: женщину увезли с районного марша в Чижовке 21 марта. На этот раз она получила 30 суток, которые дались ей особенно тяжело. Неделю назад Елена вышла на свободу.



Из СИЗО Елена смогла передать тетрадь и отдельные листы, в которых вела дневники часть проведенного под арестом времени

На наш вопрос, почему выходила на протесты, поясняет:

— Когда были выборы, люди ждали, что наконец что-то изменится. Но 9 августа я видела, как бросали гранаты, я все это видела, — рассказывает женщина. — Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в свободной стране, чтобы мы все не боялись выходить и высказывать свое мнение. А в поддержку Кондрусевича я стояла, потому что католичка — это была моя позиция.

«Голые нары, не дали матрасов». Суд и условия на Окрестина

Елену осудили по части 3 статьи 24.23 КоАП, суд был 22 марта, на следующий день после задержания. Заседание проходило по скайпу, женщина находилась в комнате свиданий. Говорит, было очень плохо слышно судью, приходилось переспрашивать.

— Честно скажу, просила о штрафе. Мама у меня очень больна, онкология — я боялась, что она меня не дождется. Но судья мне сказал, что я уже не первый раз попадаюсь — может, научусь «не ходить, где не надо», — рассказывает минчанка.



Так Елена описывала в дневнике условия в ИВС на Окрестина до суда: «Условия содержания на Окрестина: ИВС — голые нары, не дали матрасов, утром 22 марта перевели в двухместную камеру, в которой на тот момент находились 5 девушек, с нами стало 9! Кто-то сидел на нарах, кто-то на столе, скамейке. Я все время просидела на полу. Очень душно, совсем маленькое помещение. Просили открыть "кормушку", открыли, чтобы был хоть какой приток свежего воздуха. Примерно с 10 утра до часов 15 мы провели в этой камере. Потом нас перевели в 5-местную камеру, в которой сидели 2 женщины. Пьяные, но камера была больше. Нас стало в этой камере 11 человек»



Здесь описано, как проходил суд. «Приговор мне: 30 суток. Не буду отрицать: расплакалась. Месяц жизни они у меня отняли. Не представляю, как я этот срок переживу»

Задержанная говорит, что видела, как в камерах на Окрестина лили на пол хлорку.

— Когда мы заходили в камеры снова, нужно было эту хлорку быстро собрать. Потому что достаточно жесткий раствор, который разъедает глаза и дышать невозможно.

Жодино. «На кроватях матрасы, постельное белье. Но радовались мы недолго…»

Из Минска 23 марта Елену перевели в Жодино. Условия там поначалу выгодно выделялись на фоне тех, что были на Окрестина: на кроватях — матрасы, постельное белье.



​После суда задержанную посадили в камеру в ЦИП, частично приводим цитату об условиях там: «Камера в ЦИПе 4-местная, нас в камере 8 человек. Нары железные, никаких матрасов. Мест не хватает. Духота. Устроились кто где мог. Лично я лежала на полу под раковиной, возле туалета. С момента, как я попала на Окрестина, не спала. Валяешься все время на полу, в одежде, потому что больше мест нет». А вот как на этом фоне поначалу выглядели условия в Жодино: «Там, в камере, мы в первый раз с воскресенья увидели матрасы и постельное белье. Пусть оно было серое, но у каждого из нас было спальное место. Камера была достаточно просторная. Подъем в 6.00, и до 22.00 нельзя лежать и сидеть на нарах. Мы опять стали располагаться на полу, постелив свои куртки. Сидели днем на полу, лежали, даже умудрялись немного поспать». На другой странице написано: «24 марта вечером нас перевели в другую камеру на 10 человек. То есть у нас оставалось 2 места свободных. Камера намного меньше, пол из плитки. Самое неприятное, что в этой камере только холодная вода. Запретили лежать на полу, даже на своей куртке. За столом мест на всех не хватает». Рисунки на листах — это подарки от сокамерниц в Жодино

— Но радовались мы недолго. Сначала нас было в камере 8 человек, потом прибавили задержанных 27 марта. Нас стало 15, мест не хватало, некоторые девочки спали на полу. 1 апреля у нас забрали матрасы, правда одеяла оставили и постельное белье. Нам сказали: «Благодарите того, кто вышел и сказал, что в Жодино хорошо. Сделаем хуже. После этого началась жесть, — рассказывает Елена.



«Сегодня, 1 апреля, перед ужином у нас забрали матрасы и подушки. Оставили постельное белье, которое не на что надевать, и одеяло. Ну это просто шикарно, особенно для меня. Мне сидеть 20 суток на железной шконке без матраса. Условия каждый день ужесточаются. Что дальше придумают? Сегодня двум девочкам пришли письма. Это было очень неожиданно и радостно. Им было приятно, что их помнят и пишут. Напишет ли мне кто-нибудь?»



В дневнике за 1 апреля — радость, что пришла передача из дома, потом — тревога за сокамерницу, которую забрала скорая. 2 апреля — страх из-за утренней проверки. «Мы с утра старались попрятать по сумкам продукты, которые нам передали. Заворачивали в вещи, чтобы не выбросили. Это какой-то кошмар! Слышали, как по коридору выводят ребят и орут на них. Такого еще не было. У меня сердце из груди выскакивало. Дошла очередь до нашей комнаты. Вывели в коридор и начали шмон. Вывернули все из пакетов. Я заворачивала в свитер сало, нашли и забрали. Чудом уцелел маленький пакетик с салом, я его постаралась сберечь на черный день. Надзиратели сказали, что изымаются мясные и колбасные изделия. Печенье, сухофрукты должны быть съедены до воскресенья. Вчера забрали матрасы и подушки»

Но было и хорошее. По субботам заключенных водили в душ, за все время трижды. В марте, подсчитывает Елена, были «точно три прогулки», в апреле — «примерно семь».

В дневниках можно найти описание того, как тянется время в камере.

«Ходили на прогулку, вдохнули свежего воздуха. Быстрее бы закончился этот день, хочется разложить матрас и вытянуться. Целый день сидеть или стоять в маленьком помещении очень утомительно».

«Находиться 24 часа в сутки в закрытом помещении с посторонними людьми очень тяжело. Будем надеяться, что у нас сегодня будет прогулка. Это зависит от настроения охранников».



Сегодня вечером привезли новую партию людей с Окрестина. Нам в камеру привели 7 девушек. Камера у нас на 10 человек. Нас было в ней 8. Сейчас нас 15 человек. В 10-й камере. Неужели начинается жесть, которая была раньше? У всех девушек 15 суток, у одной 30 суток, как у меня. Неужели мы будем сидеть в переполненной камере все время? Как спать на полу, если плитка холодная? Так и на полу всех не уложить»

«Какие-то эти дни, пятница и суббота, для нас грустные. Играем в «мафию».

«Каждый день мы устраиваем пару часов тишины. Молчим, занимаемся своими делами, спим, сидя за столом, читаем. У нас есть две книги на 8 человек. Но я их читала раньше. Вот, решила записывать в тетрадь, что происходит в моей жизни…/…/ так я отделяю свое личное пространство».

«В камере душно, тяжелый воздух. В соседней кто-то курит. Очень вонючие папиросы. Весь дым через вентиляцию тянет к нам. Постовой сказал, что тем, кто сидит в соседней камере, можно курить. Что получается?! Нам не положена прогулка хотя бы раз в день, а уголовникам можно не только гулять, но и курить в камере. Господи, когда же это закончится».

Елена в камере в Жодино была единственной католичкой, когда встречала Вербное воскресенье. Сокамерница сделала для нее «вербочку» из бумаги. Ее не отобрали.



«Сегодня Вербное воскресенье! Я католичка. Жанна сделала для меня вербочку из бумаги и ватных дисков. Очень красиво получилось. У нас есть цветы из бумаги, вазочка. На нас вчера весь день бурчали, что это запрещено. Тем не менее пока что наша вазочка с цветами и вербой стоит :)».

Говорит: за 30 суток привыкаешь к людям.

— Люди уходят, а ты остаешься — для меня это было трудно. Неизвестность. Когда наши девчонки выходили, написали маленькие записочки, чтобы меня поддержать. Там были теплые слова или какие-то задания, которые я должна выполнять раз в день. Например, скажи «Доброе утро», «Улыбнись», «Елена, мы с тобой». Такие маленькие приятные фразы. Но я успела прочитать только три, остальные забрали.

Елена описывает ситуации, когда заключенные требовали врача.

— Примерно через две недели после задержания у меня случился сбой в организме, стало плохо, врача, по настоянию, позвали — высокое давление. Хоть никогда я с давлением проблем не имела. Но врач сказал, что меня нужно обеспечить спальным местом, — мне вернули матрас. С тех пор у меня одной в камере он был уже до конца срока. Давление было высоким каждый день, я уже стоять не могла, в основном лежала. Когда стало еще хуже, вызвали скорую. Врачи приехали, сделали укол, дали таблетки, сказали, что ничем уже помочь не могут.

За время заключения в Жодино были ночные проверки.

— Бывало, что и два раза за ночь могли прийти, разбудить, называть фамилии. Однажды была очень странная ситуация. Нас ночью подняли, выгнали в коридор, начали вышвыривать наши вещи. Мы грели воду в бутылках на батареях — чтобы помыться. Так они начали бутылками этими за спиной у нас играть в футбол. Кричали. Меня, «ту, которая с давлением», позвали в камеру, чтобы присутствовала, когда все переворачивают. Такие проверки были большим стрессом, каждый раз неизвестно, что еще придумают.

Елена вспоминает, что последние две недели в камеру не приносили почту: говорили, что заключенным не пишут.



Открытка — поздравление с Вербным воскресеньем от сокамерницы

— Когда были передачи, нам давали два дня, что не съели — выбрасывалось. Мы пытались спрятать хоть что-то. Был очень жесткий шмон буквально перед моим выходом. Вещи все вывернули на пол, прокладки порванные валялись везде. Мы собирали это и бросали в мусорку, потому что пользоваться уже нельзя.

Елена говорит, что во время этого обыска забрали и книги.

— Сказали, что будут выдавать их на полчаса. Так и было, но не каждый день — мы молились, чтобы нам дали книжечки, кроссворды. Было непонятно, зачем все это делается.

— Сначала я в Жодино находилась в одной камере, а примерно за неделю до освобождения меня перевели в другую. Там нас было 15 человек на 10 мест, среди нас — бомж Алла, которую привезли с Окрестина, а до этого забрали с вокзала. Мы настояли, чтобы ее в душ сводили, а вещи отправили в прожарку. Нас послушали. Камера эта была очень вонючая, сколько бы мы ни мыли туалет. Окно было все время открыто на проветривание по моей просьбе.

Елена говорит, что женщин не били.

— Когда ребят из мужской камеры выводили в коридор, мы слушали удары. После освобождения я виделась с человеком оттуда. Рассказал, что они стояли на растяжке, а их дубинкой по ногам и спине били.

Елена говорит, что 30 дней задержания перенесла тяжело.

— Когда меня вели по коридору подвалами какими-то, я не верила, что выхожу. Подошла к открытой двери и спросила: «Я могу идти?». Там ты привыкаешь, что ты бесправный.





Женщина делится первой радостью после выхода.

— Я просила у тех, кто выходил раньше, чтобы сообщили сыну и он привез мне мяска. После встречи я сидела в машине, ела это домашнее мясо и плакала. Когда там сидишь, не хватает своего, вкусняшки какой-то. Еда там ужасная, и это при том, какие деньги мы потом платим за «сутки».

Елена говорит, что за Жодино ей выставили счет — 406 рублей, за Окрестина, где была совсем недолго, — 29.

— Первую ночь на свободе просыпалась, не могла понять, где я. Наверное, придется к психологу обращаться.