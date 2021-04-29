«Он у нас крепкий. Врачи говорят, должно быть все хорошо». Что сейчас с Ромой, который вынес брата из огня

Источник материала: Tut.by

«Рома у нас спортсмен, собирается идти в кадетский класс. Он рослый, крепкий. Мядельские врачи сказали: за счет того, что он такой крепкий, должно быть все хорошо», — едва сдерживая слезы, говорит бабушка мальчика Галина Вадимовна. Рома — тот самый 12-летний мальчик, который вынес из горящего дома своего маленького брата . С братом все хорошо. Рому в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.



Фото: социальные сети

Вчера в одном из домов в дереве Сидоровичи Мядельского района произошел пожар. Дома в это время находилось двое мальчиков: старший Рома и его годовалый брат Ваня. Еще один брат — 6-летний Миша — играл до дворе, рассказывает бабушка.

В Занарочском сельском совете, к которому относится деревня Сидоровичи, о семье мальчишек отзываются очень хорошо. Говорят, собирались строить дом, оформили документы на земельный участок. Папа — в декрете с малышом, мама — кухонный работник в санатории «Спутник».

Санаторий находится в нескольких километрах от Сидоровичей. По словам Галины Вадимовны, в тот вечер папа поехал встречать маму с работы.

— Я не знаю, что там случилось. Муж поехал забирать Машу, они возвращались назад и увидели пожарных. Минут 15−20 их не было дома, — едва сдерживает слезы собеседница.

Как шестиклассник Ромка не растерялся и вынес брата, бабушка тоже не знает. Возможно, предполагает, помогло сориентироваться то, что он занимается спортом. Зимой катается на лыжах, любит бегать.

— Он у нас шустрый, учится неплохо, подвижный, как и все дети. Любит посидеть в телефоне, — описывает внука бабушка.

Маленький Ваня, которого Рома вынес из горящего дома, физически не пострадал, но очень сильно испугался. Миша тоже цел, только спрашивает: «Где Рома?». Сейчас, продолжает Галина Вадимовна, внуки находятся у свекрови. Рома же с ожогами различной степени тяжести госпитализирован в Мядельскую ЦРБ.

Как рассказал спасателям очевидец происходящего, когда он подбежал к дому, увидел как подросток держит на руках ребенка.

— На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание, — сообщили в МЧС.

Состояние Ромы крайне тяжелое.

— 50 процентов тела у него обожжено. В ближайшее время его должны перевезти в Минск. Маша с мужем на своей машине поедут следом, — говорит Галина Вадимовна.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Дом Роминой семьи сгорел. По словам бабушки, одежда, техника, документы — все уничтожено огнем. Где сейчас будет жить семья, женщина не знает.

— Может быть, у свекрови. В санатории, где работает Маша, очень хороший начальник. Возможно, им там выделят какую-то комнату, — предполагает Галина Вадимовна. — Сейчас для нас главное — Ромино здоровье. Мядельские врачи дали надежду, а что скажут минские, пока не знаем.

Для тех, кто хочет поддержать семью Ромы, мы публикуем номер карты его бабушки Галины Вадимовны 6711 7600 2886 6743, действует до 03/24. Вы можете также написать на panteleeva@tutby.com и мы поможем вам связаться с семьей.