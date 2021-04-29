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«Он у нас крепкий. Врачи говорят, должно быть все хорошо». Что сейчас с Ромой, который вынес брата из огня
29.04.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Рома у нас спортсмен, собирается идти в кадетский класс. Он рослый, крепкий. Мядельские врачи сказали: за счет того, что он такой крепкий, должно быть все хорошо», — едва сдерживая слезы, говорит бабушка мальчика Галина Вадимовна. Рома — тот самый 12-летний мальчик, который
Вчера в одном из домов в дереве Сидоровичи Мядельского района произошел пожар. Дома в это время находилось двое мальчиков: старший Рома и его годовалый брат Ваня. Еще один брат — 6-летний Миша — играл до дворе, рассказывает бабушка.
В Занарочском сельском совете, к которому относится деревня Сидоровичи, о семье мальчишек отзываются очень хорошо. Говорят, собирались строить дом, оформили документы на земельный участок. Папа — в декрете с малышом, мама — кухонный работник в санатории «Спутник».
Санаторий находится в нескольких километрах от Сидоровичей. По словам Галины Вадимовны, в тот вечер папа поехал встречать маму с работы.
— Я не знаю, что там случилось. Муж поехал забирать Машу, они возвращались назад и увидели пожарных. Минут 15−20 их не было дома, — едва сдерживает слезы собеседница.
Как шестиклассник Ромка не растерялся и вынес брата, бабушка тоже не знает. Возможно, предполагает, помогло сориентироваться то, что он занимается спортом. Зимой катается на лыжах, любит бегать.
— Он у нас шустрый, учится неплохо, подвижный, как и все дети. Любит посидеть в телефоне, — описывает внука бабушка.
Маленький Ваня, которого Рома вынес из горящего дома, физически не пострадал, но очень сильно испугался. Миша тоже цел, только спрашивает: «Где Рома?». Сейчас, продолжает Галина Вадимовна, внуки находятся у свекрови. Рома же с ожогами различной степени тяжести госпитализирован в Мядельскую ЦРБ.
Как рассказал спасателям очевидец происходящего, когда он подбежал к дому, увидел как подросток держит на руках ребенка.
— На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание, — сообщили в МЧС.
Состояние Ромы крайне тяжелое.
— 50 процентов тела у него обожжено. В ближайшее время его должны перевезти в Минск. Маша с мужем на своей машине поедут следом, — говорит Галина Вадимовна.
Дом Роминой семьи сгорел. По словам бабушки, одежда, техника, документы — все уничтожено огнем. Где сейчас будет жить семья, женщина не знает.
— Может быть, у свекрови. В санатории, где работает Маша, очень хороший начальник. Возможно, им там выделят какую-то комнату, — предполагает Галина Вадимовна. — Сейчас для нас главное — Ромино здоровье. Мядельские врачи дали надежду, а что скажут минские, пока не знаем.
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«Он у нас крепкий. Врачи говорят, должно быть все хорошо». Что сейчас с Ромой, который вынес брата из огня
Бабушка о 12-летнем Роме, который вчера вынес из горящего дома маленького брата.
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