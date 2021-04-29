Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Заговор в Беларуси не обошелся без помощи или без поручения "государства Икс", так как такое невозможно планировать небольшой группе людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее КГБ Беларуси сообщил, что пресек действия заговорщиков по свержению власти, в их числе были названы политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, координацию операции осуществлял Юрий Зенкович.

Песков подчеркнул, что речь шла не только об устранении президента Беларуси и взятии в заложники его членов семьи, но и в том числе о выключении и блокировании энергосистемы республики.

"Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать", - сказал пресс-секретарь президента России в программе "Большая игра" на Первом канале .

Он назвал это неоспоримым фактом, которым можно оперировать.

Покушение на Лукашенко

Александр Лукашенко 17 апреля заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы.

Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР.

По словам президента, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, были задержаны в Москве. В эту же группу, по данным белорусского КГБ , входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он был задержан уже на территории республики.

24 апреля Александр Лукашенко заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.

Ранее в КГБ сообщали, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

В среду в эфире телеканала ОНТ в программе "Убить президента" были раскрыты детали подготовки покушения на белорусского лидера.

Читайте также:

Директор ФСБ подтвердил попытку военного переворота в Беларуси

Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко

Путин: на Беларусь готовилась массированная атака