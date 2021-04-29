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Песков: заговор в Беларуси не обошелся без помощи "государства Икс"
29.04.2021 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. Заговор в Беларуси не обошелся без помощи или без поручения "государства Икс", так как такое невозможно планировать небольшой группе людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее КГБ Беларуси сообщил, что пресек действия заговорщиков по свержению власти, в их числе были названы политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, координацию операции осуществлял Юрий Зенкович.
Песков подчеркнул, что речь шла не только об устранении президента Беларуси и взятии в заложники его членов семьи, но и в том числе о выключении и блокировании энергосистемы республики.
"Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать", - сказал пресс-секретарь президента России в программе "Большая игра" на
Он назвал это неоспоримым фактом, которым можно оперировать.
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Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР.
По словам президента, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.
Имеющий двойное гражданство США и Беларуси
24 апреля Александр Лукашенко заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
В среду в эфире телеканала ОНТ в программе "Убить президента" были
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Речь шла не только о ликвидации президента Беларуси Александра Лукашенко и взятии в заложники его членов семьи, но и об выключении и блокировании энергосистемы...
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