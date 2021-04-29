ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков: заговор в Беларуси не обошелся без помощи "государства Икс"

29.04.2021 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Заговор в Беларуси не обошелся без помощи или без поручения "государства Икс", так как такое невозможно планировать небольшой группе людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее КГБ Беларуси сообщил, что пресек действия заговорщиков по свержению власти, в их числе были названы политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, координацию операции осуществлял Юрий Зенкович.

Песков подчеркнул, что речь шла не только об устранении президента Беларуси и взятии в заложники его членов семьи, но и в том числе о выключении и блокировании энергосистемы республики.

"Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать", - сказал пресс-секретарь президента России в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он назвал это неоспоримым фактом, которым можно оперировать.

Покушение на Лукашенко

Александр Лукашенко 17 апреля заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы.

© Sputnik
Иванов: образ "безобидного" заговорщика ― почерк спецслужб

Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. 

По словам президента, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске, были задержаны в Москве. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он был задержан уже на территории республики.

24 апреля Александр Лукашенко заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.

Ранее в КГБ сообщали, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

В среду в эфире телеканала ОНТ в программе "Убить президента" были раскрыты детали подготовки покушения на белорусского лидера.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь шла не только о ликвидации президента Беларуси Александра Лукашенко и взятии в заложники его членов семьи, но и об выключении и блокировании энергосистемы...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Могли и два раза за ночь разбудить». 55-летняя минчанка вела дневники, пока сидела в Жодино 30 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by