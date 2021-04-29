В отношении Алексея Навального СК России возбудил новое уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье, предусматривающей до четырех лет лишения свободы («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Об этом сообщается на сайте Навального.

Уголовное дело было возбуждено еще 4 февраля 2021 года, но стало известно о нем только из материалов дела о признании ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом) экстремистской организацией.

Данную информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

«В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»)», - цитирует ТАСС правоохранителя, а также добавляет, что по этому делу проходят Леонид Волков и Иван Жданов.

На сайте Навального уточняется, что обвинение основывается на части 1 статьи 298 УК. А тут в качестве наказания может быть выставлен штраф, исправительные работы и ограничение свободы (максимум — на четыре года).

Помимо этого, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.

Возбуждение нового уголовного дела подтвердили адвокаты ФБК Иван Павлов и Вадим Кобзев. Кобзев уточнил, что Навального не уведомляли о возбуждении в отношении него нового дела.

«Мы о его существовании не знали», - сказал адвокат.