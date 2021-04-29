ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В отношении Алексея Навального СК России возбудил новое уголовное дело

29.04.2021 15:55 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье, предусматривающей до четырех лет лишения свободы («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Об этом сообщается на сайте Навального.

Уголовное дело было возбуждено еще 4 февраля 2021 года, но стало известно о нем только из материалов дела о признании ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом) экстремистской организацией.

Данную информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

«В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»)», - цитирует ТАСС правоохранителя, а также добавляет, что по этому делу проходят Леонид Волков и Иван Жданов.

На сайте Навального уточняется, что обвинение основывается на части 1 статьи 298 УК. А тут в качестве наказания может быть выставлен штраф, исправительные работы и ограничение свободы (максимум — на четыре года).

Помимо этого, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.

Возбуждение нового уголовного дела подтвердили адвокаты ФБК Иван Павлов и Вадим Кобзев. Кобзев уточнил, что Навального не уведомляли о возбуждении в отношении него нового дела.

«Мы о его существовании не знали», - сказал адвокат.

Напомним, 2 февраля на специальном выездном заседании Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье, предусматривающей до четырех лет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд признал экстремистским интервью Светланы Тихановской барановичской газете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by