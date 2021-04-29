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Завершено расследование уголовного дела об оскорблении судьи в Молодечно
29.04.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В ходе расследования установлено, что 22-летняя жительница Молодечно 29 сентября прошлого года в деструктивном телеграм-чате опубликовала два комментария, содержащих оскорбления в адрес судьи. Комментарии сопровождались ненормативной лексикой.
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В ходе расследования установлено, что 22-летняя жительница Молодечно 29 сентября прошлого года в деструктивном телеграм-чате опубликовала два комментария,...
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