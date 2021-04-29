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Интервью Светланы Тихановской газете "Интекс-пресс" признано экстремистским
29.04.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интервью беглого кандидата в президенты газете "Интекс-пресс" признано экстремистским материалом. Барановичская прокуратура установила, что в онлайн-интервью со Светланой Тихановской содержится информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни. За распространение такой информации учредитель и издатель газеты привлечены судом к административной ответственности. Кроме того, прокурор объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства о СМИ.
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Интервью беглого кандидата в президенты газете "Интекс-пресс" признано экстремистским материалом. Барановичская прокуратура установила, что в онлайн-интервью со...
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