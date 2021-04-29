Источник материала: БT

Интервью беглого кандидата в президенты газете "Интекс-пресс" признано экстремистским материалом. Барановичская прокуратура установила, что в онлайн-интервью со Светланой Тихановской содержится информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни. За распространение такой информации учредитель и издатель газеты привлечены судом к административной ответственности. Кроме того, прокурор объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства о СМИ.