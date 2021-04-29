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Экстремистским признан телеграм-канал "Пальчис"

29.04.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующее решение вынес суд Партизанского района Минска. Исковое заявление направлял Следственный комитет. В ходе следствия проведена психолингвистическая экспертиза информации, которая была размещена в мессенджере. Результат исследований: материалы в телеграм-канале направлены на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды. 

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение вынес суд Партизанского района Минска. Исковое заявление направлял Следственный комитет. В ходе следствия проведена...
 
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