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Экстремистским признан телеграм-канал "Пальчис"
29.04.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соответствующее решение вынес суд Партизанского района Минска. Исковое заявление направлял Следственный комитет. В ходе следствия проведена психолингвистическая экспертиза информации, которая была размещена в мессенджере. Результат исследований: материалы в телеграм-канале направлены на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.
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Соответствующее решение вынес суд Партизанского района Минска. Исковое заявление направлял Следственный комитет. В ходе следствия проведена...
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