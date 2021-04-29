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В Могилеве 30 апреля и 1 мая будет ограничено движение в районе Дворца культуры области
29.04.2021 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на проспекте Пушкинском 30 апреля и 1 мая будет ограничено движение транспорта в районе Дворца культуры области,
Движение транспорта будет ограничено по крайней правой полосе Пушкинского проспекта по направлению из центра города на участке от поворота на парковку в районе парка аттракционов до улицы Гагарина:
30 апреля — с 10.00 до 15.00;
1 мая — с 06.00 до 08.30 и с 16.00 до 21.00.
Также 1 мая с 06.00 и до окончания торжественного мероприятия будет ограничена стоянка автомобильного транспорта на парковке в районе парка аттракционов на проспекте Пушкинском.
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