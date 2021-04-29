«До объятий рукой подать». В Минске установили скамью примирения

Источник материала: Tut.by

На улице Кульман открылся арт-объект, который назвали скамьей примирения. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Необычную скамейку установили на улице Кульман, в зеленой зоне между домами № 13 и 15, это Советский район Минска.

Издание объясняет: дизайнеры устроили скамью так, что сидящие на ней, хочешь не хочешь, клонятся друг к другу. Объект назвали скамьей примирения.



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»



Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

— Как часто мы ссоримся, недопонимаем друг друга, и от этого жизнь не становится интересней, — сказала на открытии председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов Галина Зверко. — При ссоре люди не разговаривают друг с другом и расходятся по разным углам. Никто не хочет заговорить первым, и обе стороны мучаются от этого. Но если поссорившиеся придут к нашей скамеечке и присядут на нее, то до примирительных объятий рукой подать. Иногда достаточно лишь слова наедине, чтобы теплые отношения сохранились.