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«До объятий рукой подать». В Минске установили скамью примирения

29.04.2021 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Кульман открылся арт-объект, который назвали скамьей примирения. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Необычную скамейку установили на улице Кульман, в зеленой зоне между домами № 13 и 15, это Советский район Минска.

Издание объясняет: дизайнеры устроили скамью так, что сидящие на ней, хочешь не хочешь, клонятся друг к другу. Объект назвали скамьей примирения.


Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

Фото: Сергей Пожога, «Минск-Новости»

— Как часто мы ссоримся, недопонимаем друг друга, и от этого жизнь не становится интересней, — сказала на открытии председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов Галина Зверко. — При ссоре люди не разговаривают друг с другом и расходятся по разным углам. Никто не хочет заговорить первым, и обе стороны мучаются от этого. Но если поссорившиеся придут к нашей скамеечке и присядут на нее, то до примирительных объятий рукой подать. Иногда достаточно лишь слова наедине, чтобы теплые отношения сохранились.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычную скамейку установили на улице Кульман, в зеленой зоне между домами № 13 и 15, это Советский район Минска.
 
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