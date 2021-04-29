Список экстремистских телеграм-каналов Беларуси пополнился

Сегодня стало известно, что телеграм-каналы PALCHYS, который ранее вел блогер Эдуард Пальчис, «Черная книга Беларуси» и ее «дочки» в регионах признаны экстремистскими. Об этом сообщают пресс-служба МВД и Следственный комитет .

«По заявлению УСК по городу Минску информационный канал мессенджера Telegram - PALCHYS признан экстремистским материалом», - заявили в СК.

По словам ведомства, до сих пор идет работа по расследованию уголовного дела «по факту массовых беспорядков» в прошлом году.

Сообщается, что проведена психолингвистическая экспертиза материалов, опубликованных в августе – ноябре в телеграм-канале.

«Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат признаки экстремизма и информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», - пишет Следственный комитет.

В связи с этим в столичный суд было направлено заявление о признание PALCHYS экстремистскими материалами. Суд данное заявление удовлетворил.

Также сегодня стало известно, что суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими телеграм-каналы «Черная книга Беларуси» и ее «дочки»: «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».

«Администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям. В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет», - заявили в пресс-службе МВД.

Теперь за репост информации из указанных выше телеграм-каналов может быть назначена административная ответственность (вплоть до ареста).