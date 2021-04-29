ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Список экстремистских телеграм-каналов Беларуси пополнился

29.04.2021 17:17 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня стало известно, что телеграм-каналы PALCHYS, который ранее вел блогер Эдуард Пальчис, «Черная книга Беларуси» и ее «дочки» в регионах признаны экстремистскими. Об этом сообщают пресс-служба МВД и Следственный комитет.

«По заявлению УСК по городу Минску информационный канал мессенджера Telegram - PALCHYS признан экстремистским материалом», - заявили в СК.

По словам ведомства, до сих пор идет работа по расследованию уголовного дела «по факту массовых беспорядков» в прошлом году.

Сообщается, что проведена психолингвистическая экспертиза материалов, опубликованных в августе – ноябре в телеграм-канале.

«Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат признаки экстремизма и информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», - пишет Следственный комитет.

В связи с этим в столичный суд было направлено заявление о признание PALCHYS экстремистскими материалами. Суд данное заявление удовлетворил.

Также сегодня стало известно, что суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими телеграм-каналы «Черная книга Беларуси» и ее «дочки»: «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Гродно и область».

«Администраторы сообществ размещали экстремистские публикации, в которых, в том числе, выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям. В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет», - заявили в пресс-службе МВД.

Теперь за репост информации из указанных выше телеграм-каналов может быть назначена административная ответственность (вплоть до ареста).

Напомним, 20 апреля ГУБОПиК МВД Беларуси напомнил об ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликовал список телеграм-каналов и чатов, признанных судом экстремистскими на тот момент.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что телеграм-каналы PALCHYS, который ранее вел блогер Эдуард Пальчис, «Черная книга Беларуси» и ее «дочки» в регионах признаны...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве 30 апреля и 1 мая будет ограничено движение в районе Дворца культуры области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by