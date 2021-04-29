Белорусы беспокоятся о милиционерах, которые говорят в судах, что после протестов утратили сон и аппетит. А что же милиция?

Источник материала: Tut.by

Областная милиция ответила на петицию неравнодушных граждан о необходимости внеочередной аттестации пинских милиционеров, которые после протестов 9−10 августа «утратили сон, спокойствие и аппетит, испытывали и испытывают тревогу».



9 августа 2020 года в Пинске. Фото: Медиа-Полесье

Напомним, что поводом для обращения стал суд над участниками массовых беспорядков 9−10 августа в Пинске. Потерпевшими по этому делу проходят 109 сотрудников милиции, большинству которых «причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья».

Допрошенных в суде сотрудники пинских городского и районного отдела внутренних утверждали, что «из-за пережитых событий они утратили сон, спокойствие и аппетит, испытывали и испытывают тревогу».

Неравнодушные белорусы забеспокоились и даже составили петицию: такое нестабильное эмоциональное состояние — и «при этом за помощью узких специалистов (психологов, психотерапевтов) они не обращались и не обращаются», — говорилось в электронном обращении .

Авторы петиции просили руководство областной милиции провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников Пинских ГОВД и РОВД, которые привлекались к работе на уличных акциях протеста 9 и 10 августа прошлого года — чтобы установить степень их соответствия занимаемым должностям.

28 апреля УВД Брестского облисполкома ответило на электронное обращение.

«По факту получения острого психоэмоционального стресса, связанного с выполнением служебных обязанностей по пресечению массовых беспорядков сотрудниками отделов внутренних дел Пинских городского и районного исполнительных комитетов, ведомственными психологами осуществлен выезд в Пинск и проведена психологическая работа по преодолению последствий кризисной ситуации», — сообщается в документе.

В проведении внеочередной аттестации отказано:

«Описываемая вами ситуация и обеспокоенность по поводу преодоления ее последствий не являются поводами к проведению внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел. Уверяем, что органы внутренних дел способны обеспечить защиту интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Вы в безопасности с нами».