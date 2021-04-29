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В Витебске ищут пострадавших от действий 26-летнего мошенника. Вы не сталкивались?
29.04.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске следователи
Летом прошлого года витеблянин, по информации СК, обращался к незнакомцам с просьбой купить для него в магазинах товары в рассрочку или в кредит — и обещал в полностью сам по ним платить.
Когда пять потерпевших передали подозреваемому оформленное на себя имущество, он дал каждому из них в среднем по 250 рублей. Однако, оказалось, делать выплаты по рассрочкам и кредитам не собирался, а товар перепродавал.
Общий ущерб по уголовному делу составил более 24,9 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК РБ.
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Общий ущерб по его делу - почти 25 тыс. рублей.
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