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В Витебске ищут пострадавших от действий 26-летнего мошенника. Вы не сталкивались?

29.04.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске следователи ищут пострадавших от действий 26-летнего мошенника.


Летом прошлого года витеблянин, по информации СК, обращался к незнакомцам с просьбой купить для него в магазинах товары в рассрочку или в кредит — и обещал в полностью сам по ним платить.

Когда пять потерпевших передали подозреваемому оформленное на себя имущество, он дал каждому из них в среднем по 250 рублей. Однако, оказалось, делать выплаты по рассрочкам и кредитам не собирался, а товар перепродавал.

Общий ущерб по уголовному делу составил более 24,9 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК РБ.

Если вы тоже пострадали от действий этого человека, позвоните, пожалуйста, по телефону СК +37533 399 80 44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
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